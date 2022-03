DANAS OSETNO HLADNIJE, STIŽE I SNEG! Temperature idu DO MINUS 10, a lepše vreme nije ni na vidiku (FOTO)

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 10 stepeni Celzijusa.

Danas u Srbiji hladnije i oblačno sa slabom kišom u prvom delu dana, na severu Srbije uglavnom suvo, a na zapadu i severu Vojvodine sa malo sunčanih intervala. Na planinama iznad 1000 mnv padaće sneg. Vetar slab istočni i jugoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 6°C u Negotinu do 10°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

U Beogradu danas hladnije nego u sredu i oblačno. Postoji mogućnost kratkotrajne slabe kiše pre podne. Vetar ujutru slab severni, a popodne umeren jugoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 4°C.

Vreme narednih dana:

U petak dolazi do delimičnog razvedravanja tokom dana uz hladno vreme koje se zadržava i tokom vikenda. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 7°C do 10°C.

U subotu i nedelju ujutru slabi i umreni mrazevi, a tokom dana duži sunčani periodi i hladnije vreme od proseka za ovo doba godine.

Iduće sedmice sledi postepeno toplije i pretežno sunčano vreme, ali će se jutarnji mrazevi zadržati još nekoliko dana.