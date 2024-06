U 10 GRADOVA SRBIJE TEMPERATURE OPASNE PO ZDRAVLJE: Danas nam stiže MAKSIMUM tropskog talasa u Srbiji

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo. Toplotni talas koji je počeo u četvrtak, dostiće svoj maksimum tokom vikenda. Danas će maksimalna dnevna temperatura biti 34 stepena, dok se sutra očekuje i 35 stepeni.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za sutra je izdao upozorenje na temperature koje mogu biti potencijalno opasne po zdravlje ljudi u 10 gradova.

"Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i na krajnjem severu Vojvodine, uz izolovani razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab, promenljiv vetar", kažu u RHMZ.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 17 do 20, najviša oko 33 stepena Celzijusa.

Prognoza za naredne dane

U Srbiji će sledećih sedam dana biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura do ponedeljka biće u intervalu od 30 do 34 stepena, a od utorka će biti malo svežije sa najvišom temperaturom od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, u ponedeljak i utorak se očekuje nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, dok će u ostalim danima pojava pljuskova i grmljavina biti retka pojava.

Kojih je to 10 gradova

U Institutu Batut kažu da će potencijalno opasne temperature po zdravlje u nedelju biti u 10 gradova - Beograd, Bečej, Zrenjanin, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Loznica, Valjevo, Požega, Smederevska Palanka, Ćuprija.

Temperatura opasna po zdravlje u ponedeljak biće u Surčinu (Beograd), a potencijalno opasna u ostalim delovima Beograda, zatim Bečeju, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Velikom Gradištu, Vršcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Negotinu, Nišu, Leskovcu.

Boravak u rashlađenim prostorijama, lagana ishrana

Lekari savetuju da se tokom visokih temperatura ne izlazi napolje bez preke potrebe u najtoplijem delu dana. Preporučuje se boravak u rashlađenim prostorijama i lagana, mediteranska ishrana.

Posebno o svom zdravlju treba da povedu računa hronični bolesnici - pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima, astmatičari, oni koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća.

"Kod kardiovaskularnih pacijenata očekujemo da će reagovati na visoke temperature jer srce radi pod većim naporom. Organizam se prilagođava novim uslovima, šire se periferni krvni sudovi", rekla je za Euronews Srbija dr Ivana Stefanović iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu.

Pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima treba da izbegavaju da nose veliki teret u rukama, kao i da ne rade ništa dodatno čime bi opeteretili srce. Starijoj populaciji savetuje da u najtoplijem delu dana ostane kod kuće u rashlađenim, klimatizovanim prostorima.

"Ishrana treba da bude lagana, mediteranska. Izbegavajte meso. Poseban oprez za pacijente koji boluju od astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, jer sada ima dosta vlažnosti", dodala je ona.

Za radnike, koji rade na otvorenom savetuje da uvek uz sebe imaju tečnost. Stefanović je objasnila da od velike količine obične vode može da bude muka, te zato savetuje da se u nju stave limun ili pomorandža.

