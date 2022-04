PLJUSKOVI, GRAD I SNEG... Šta se to danas desilo na nebu iznad Srbije i kakvo nas vreme čeka?

Već nekoliko dana Srbija je pod snažnom aktivnošću ciklona, uz vazdušni pritisak koji je znatno ispod normale. Centar ciklona koji se prethodnih dana nalazio iznad Đenovskog zaliva, donosio je Srbiji sa jugozapada i sa Mediterana toplu i vlažnu vazdušnu masu sa kišom i grmljavinom, a sa severa Afrike stizale su i čestice peska iz Sahare.

- Srbija je pod uticajem snažnog đenovskog ciklona. Tokom vikenda se očekuje kiša, pljuskovi sa grmljavinom, grad i sneg. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od ponedeljka. U mnogim predelima palo je 10 do 20 milimetara kiše kiše po kvadratnom metru, na pojedinim lokacijama i preko 40, što je dovelo do toga da se suša ublaži, ali je, nažalost, bilo je lokacija gde padavina skoro i da nije bilo - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Jugozapadno strujanje donelo je toplu vazdušnu masu sa juga, pa su temperature u Srbiji bile do 22 stepena, u Bugarskoj, Rumuniji, Moladviji i na jugu Rusije i Ukrajine i do 27, u Grčkoj do 28, u Turskoj i više od 30 stepeni. Istovremeno, ovaj ciklon u svom zadnjem delu povukao je ledenu vazdušnu masu sa severa Evrope do centralne i zapadne Evrope, oblasti Alpa i Španije, pa je sneg pao u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj i u Engleskoj, a temperature su niže i za 20 stepeni od prethodnih dana, piše Telegraf.

- Centar ciklona premeštao se u prethodna 24 sata preko našeg područja i dalje preko Karpata na istok, pa je petak doneo jače grmljavinske pljuskove, lokalno i grad. I dalje je bilo toplo, uz temperature do 22 stepena, ali je do Vojvodine, usled prelaska hladnog fronta, stigla svežija vazdušna masa. Zahvaljujući snažnom južnom strujanju i fenskom efektu vetra, prethodnih noći i u jutarnjim časovima temperature su bile visoke i dostizale i 15 stepeni. Danas se iznad Đenovskog zaliva nalazi centar još jednog ciklona i on će tokom ovog vikenda delovati na vreme u Srbiji - dodaje Đurić.

Uticajem ciklona, u Srbiji je tokom današnjeg dana umereno do pretežno oblačno i dalje toplo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavinska zona koja je prethodne noći i do jutra donosila padavine severnim i centralnim predelima Srbije, jutros se izmestila dalje na severoistok i napustila je područje Srbije, pa je u toku prepodneva u celoj Srbiji suvo, ali ne i zadugo, jer već sredinom dana, posle podne i uveče sa Jadranskog mora stiže novi talas padavina, a u ostatku dana će biti i pljuskova sa grmljavinom.

- U sklopu napomenutog ciklona premešta se i hladni front, koji već ovog jutra stigao do Vojvodine, pa je danas maksimalna temperatura u Vojvodini sedam stepeni, uz pojačan severozapadni vetar. U ostalim predelima Srbije i dalje duva pojačan jugozapadni vetar, koji donosi toplu vadušnu masu sa Mediterana, pa je maksimalna temperatura danas do 19 stepeni, ali se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom - objašnjava Đurić.

U subotu tokom večeri i noći hladni front sa severa počeće da se širi i preko ostalih predela Srbije, pa će prodor hladnog fronta biti propraćen kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni i temperatura će biti u osetnijem padu, a na planinama će kiša preći u susnežicu i sneg.

- U nedelju će u svim predelima Srbije biti oblačno i veoma hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, pri čemu bi palo 10 do 20 centimetara snega. U toku jutra uslova za susnežicu i neku pahulju biće i na severu i zapadu Srbije i u delovima Vojvodine, a ujutru je sneg moguć i u višim delovima Beograda i to u delovima grada prema Avali. Nedelja će biti veoma hladan dan, uz jak severozapadni vetar, ali i uz osetniji porast vazdušnog pritiska, jer će sa zapada jačati uticaj anticiklona i to će biti uvod u stabilizacuju vremena - dodaje meteorolog.

Maksimalna temperatura će sutra biti od pet na severu i na zapadu do 10 stepeni na jugu i istoku Srbije, a u Beogradu do šest stepeni. U toku večeri se očekuje razvedravanje i slabljenje vetra.

- Inače, tokom vikenda bi na području Srbije palo dodatnih 10 do 30 milimetara padavina po metru kvadratnom. U ponedeljak ujutru biće hladno, ponegde uz slab mraz, pa se preporučuje da se zaštite poljoprivredne i ratarske kulture. Jutarnja temperatura biće od minus tri do tri, u Beogradu oko nula stepeni. Tokom dana na severu Srbije biće sunčano, a u ostalim predelima umereno oblačno. Duvaće slab vetar. Maksimalna temperatura biće od osam do 12, u Beogradu do 10 stepeni. Od utorka će veći deo Evrope i Srbija biti pod uticajem ciklona iz centralne Evrope. Iznad našeg područja očekuje se južno strujanje i priliv tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana - ističe.

U utorak i u sredu ujutru biće vedro i hladno, ponegde uz slab mraz, a tokom dana sunčano, uz pravo prolećno vreme. Maksimalna temperatura u utorak biće od 16 do 20, a u sredu od 18 do 22 stepena, u Beogradu oko 20. U sredu uveče sa severa stiže povećanje oblačnosti. U četvrtak će pod uticajem ciklona iz centralne Evrope, koji će nastaviti put ka istoku, a i pod uticajem hladnog fronta u sklopu njega, očekuje se jače i prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni i uz prodor nešto svežije vazdušne mase sa severa.

Maksimalna temperatura biće od 12 do 18, u Beogradu do 14 stepeni.- Prema trenutnim prognozama, već u petak sledi stabilizacija vremena, pa nas tokom narednog vikenda i početkom sedmice nakon tog vikenda očekuje sunčano i toplo vreme, uz temperature oko 20 stepeni, a oko 11. aprila i oko 25, nakon čega bi usledio blagi pad temperatura na prosečne verenosti, uz promenljvije vreme. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za početak aprila od 16 do 20 stepeni, vidimo da će one biti uglavnom oko prosečnih vrednositi, osim u nedelju kada će biti niže za 10 stepeni od proseka, u ponedeljak za pet do sedam stepeni, dok će oko 10. aprila temperature biti iznad prosečnih vrednosti. Nakon dugotrajne suše, ciklon sa Mediterana doneo nam je dugo očekivanu kišu i smanjenje intenziteta suše, a april pred nama doneće nam nešto češće padavine - zaključuje Đurić.