CIKLON NAD MEDITERANOM NAPRAVIO HAOS: Sneg zatrpao vozila, došao do krovova kuća, a u nižim predelima BUJICE NOSE SVE PRED SOBOM

Prethodna dva dana snažan ciklon nalazio se nad centralnim delovima Mediterana. Njegov centar nalazio se iznad Đenovskog zaliva.

Položaj ciklona bio je takav, da su u prednjem delu preovladavala snažna južna visinska strujanja, a u zadnjem delu severna. Pogranični deo sudara ovih strujanja bila je oblast iznad Alpa, što je dovelo do ekstremno obilnih padavina od juga Francuske preko severa Italije i Švajcarske do zapada Austrije i Slovenije.



U nižim predelima palo je i više od 100 litara kiše, a bilo je i jakih i obilnih pljuskova, uz oluje sa grmljavinom. U primorskim predelima olujni južni vetar imao udare od 100 km/h, uz višemetarske plimne talase.



Lokalno je na severu Italije palo od 300 do 500 litara kiše i to na južnim padinama Alpa, što je dovelo do katastrofalnih poplaba i bujica, usled izlivanja manjih reka i potoka, koje su nosile sve pred sobom. Mnoga naselja su pod vodom, a pojedina su pretrepela i razorne štete.

Kritično je bilo i na širem podurčju Milana.

Istovremeno, u višim predelima Alpa padao je veoma obilni sneg, a zbog prodora vrlo hladne vazdušne mase, snežna granica u Švajcarskoj, na jugu Nemačke i na istoku Francsuske spustila se i na 800 metara, dok je na južnim i istočnim padinama Alpa snežna granica bila iznad 1500-2000 metara nadmorske visine.

Najobilniji sneg pao je u zapadnim predelima Alpa, u pograničnom delu Francuske, Švajcarske i Italije, gde je vejao bez prestanka dva dana, a palo je i do 3 metra novog snega. Kako je reč o veoma vlažnom i teškom snegu, došlo je i do velikih nevolja, kako u saobraćaju, tako i u naseljima, a brojna naselja skoro da su zatrpana.

Sneg je potom nastavio put ka istoku i palo je i više od pola metra, lokalno i do dva metra, a slike su fascinatne, kao usred zime.



Temperatura vazduha opala je ispod 0°C, a sneg je povremeno bio praćen i grmljavinom na pojedinim lokacijama.



Dobra vest je da je sneg prestao, ali ono što sada zabranjiva, jeste ogromna opasnost od lavina, ali i od poplava nakon naglog otapanja.

Sneg je redovno pojava i u ovom delu godine u Alpima, dok u višim delovima Alpa može da padne i preko leta. U proseku, na višim delovima Alpa iznad 3000 metara nadmorske visine, najviše snega u proseku se meri tokom maja, često i više od 500-600 cm, da bi se do kraja juna neretko i na tim lokacijama u potpunosti otopio.



Kada je reč o našem području, u Srbiji snega ima iznad 2000 metara nadmorske visine, pa ga tamo ima na najvišim delovima Kopaonika, ali i na planinama Kosova i Metohije, gde iznad 2200 metara ima i do pola metra snega. Slična situacije je i u Crnoj Gori, kao i BiH, a najviše senega u BiH ima na Bjelašnici iznad Sarajeva oko 90 cm, a na pojedinimlokacijama planima iznad 2200 metara ima i do metar snega.



U Sloveniji snežnog pokrivača ima iznad 1300 metara, pa ga tako na Vogelu na oko 1500 metara ima čak 50 cm, na Kredarici na 2514 metaa čak 262 cm.



U Hrvatskoj snega više nema.



Ono što je interesatno, obilnog snežnog pokriača i dalje ima u planinama na severozaapdu Grčke i to više od pola metra, s obzirom na to da je sneg i nedavno padao, čak i u nizijama. Inače, planine na severozapadu i u delu centralne Grčke visine su iznad 2000 metara, a sneg se zadržava do juna.

U Alpima snega trenutno ima iznad 1000 metara. Na visinama iznad 1500-2000 metara ima ga pola metra do metar, a u višim delovima Alpa i do 6 metara.

Autor: Snežana Milovanov