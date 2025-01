Novi snažan ciklon juri ka Evropi i doneće oluju velikom broju zemalja: Otkrivamo da li je Srbija ugrožena

U prethodna dva dana snažan ciklon sa severa Atlantika doneo je orkansko nevreme nalik uraganu severozapadnim predelima Evrope, uz orkanske vetrove od skoro 200 km/h. Oluja je rušila sve pred sobom od Irske do Škotske. Oluja se danas obrušila na sever Evrope, odnosno na Norvešku.

I dok se vremenska situacija danas nad Irskom i Britanskim ostrvima stabilizovala, u ovom času preko Atlantika premešta se novi veoma snažan ciklon, koji će se već sutra obrušiti na Irsku i Britanska ostrva. Za razliku od prethodnog, ovaj ciklon će se pred obalama Irske skoro pa zaustaviti i zadržavati, zbog čega ćeduže uticati na vreme. Očekuje se pad vazdušnog pritiska na 950 milibara, dok je prethodni opao na neverovatnih 939 mb. Iako će biti reč ponovo o ekstremno snažnom ciklonom, srećom, biće nešto slabijeg intenziteta u odnosu na prethodni.

Novi ciklon doneće olujno nevreme Irskoj, Engleskoj, Velsu i Škotskoj, uz olujne vetrove, a na obalnom području Irske očekuju se orkanski vetrovi od 140 km/h.

Očekuju se obilne padavine i vrlo visoki talasi.

Iako će se centar ciklona obrušiti direktno na Irsku, ovaj ciklon zahvatiće i područje od Portugalije i Španije preko Francuske i zemalja Beneluksa do Nemačke i doneti jake i olujne vetrove i vrlo obilne padavine. Na obalnom području Atlantika od Portugalije i severozapadne Španije do zapadne obale Francuske očekuju se olujni vetrovi od 120 km/h, uz vrlo visoke talase i obilne kiše i pljuskove sa grmljavinom.

Ovaj ciklon, sledeće sedmice stovriće i sekundarni ciklon nad Đenovskim zalivom, koji će uticati na vreme u Alpima, na centralnom Mediteranu, na Jadranu i u Srbiji.

Dobra vest da serija snažnih ciklona sa Atlantika neće donositi nevreme Srbiji i našem području, dok će se istovremeno obrušavati na jugozapadnu, zapadnu i severozapadnu Evropu, uz olujne vetrove i obilne padavine.

Cikloni na vreme u Srbiji uticaće u narednom periodu na izraženo južno strujanje iznad našeg područja, pri čemu se sa severa Afrike preko Mediterana očekuje priliv vrlo tople vazdušne mase. Maksimalna temperatura narednih dana biće i iznad 15 stepeni, počertkom sledeće sedmice i do 20 stepeni.

Očekuje se uglavnom umereno oblačno vreme, uz dosta sunčanih perioda.

Ipak, pod uticajem ciklona sa Atlantika i sekundarnog sa centralnog Mediterana, u utorak krajem dana i u noći ka sredi, a potom i u četvrtak krajem dana i tokom petka u Srbiji se očekuju prolazna naoblačenja sa kišom, a zbog vrlo toplog vremena kiša će padati i na najvišim planinama, uz otapanje snežnog pokrivača.

Sve do sredine sledeće sedmice temperature u Srbiji biće više za 10, pa i do 15 stepeni od proseka za ovo doba godine koji iznosi od 1 do 5°C.

Od 30. januara, odnosno od četvrtka u Srbiji se očekuje priliv hladnije vazdušne mase i pad temperatura vazduha, tako da će početkom februara one imati vrednosti od 5 do 10 stepeni, što je i dalje iznad proseka.

Dakle, Srbiji u narednom periodu ne prete oluje, niti snažni vetrovi sa Atlantika, a iako će ih povremeno biti, ne očekuju se ni značajnije padavine. Biće natprosečno toplo, bez one prave zime sa snegom na vidiku. Od jačih vetrova očekuju se samo u košavskom području, gde će narednih dana jugoistočni vetar biti pojačan, a na jugu Banata i u Podunavlju povremeno i jak.

Autor: Dalibor Stankov