DOBRE VESTI ZA VOZAČE: Svetske cene su stabilizovane, poznato i kako će se razvijati SITUACIJA U SRBIJI

U petak se neće dogoditi neke velike promene cene dizela i benzina, jer su referentne cene derivata na svetskom tržištu stabilne, ocenjuje generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.

"Referentne cene nafte u svetu nisu pale, ali nisu ni porasle, nego su stabilne, tako da se neće desiti neke velike promene ni u petak", rekao je Mićović.

On je objasnio da su referentne cene derivata visoke zbog toga što se prave velike zalihe dizela i kerozina, s obzirom na to da se očekuje intenzivan aviosaobraćaj tokom aprila i maja.

Mićović je rekao kako se kod nas tržište smirilo, tako da više nema povećane tražnje za derivatima.

"Poslednjih nedelja, nešto je povećana samo kupovina dizel goriva u odnosu na prethodne godine. Ja bih rekao da je to posledica činjenice da poljoprivrednici imaju mogućnost da kupuju dizel po znatno nižoj ceni i to po našoj oceni više nije gorivo koje je namenjeno samo poljoprivredi. Tu ima više goriva nego što je poljoprivredi realno potrebno, ali je to situacija koju će država u saradnji s naftnim komapnijama razrešiti", rekao je Mićović.

On je ocenio da važeća uredba o ceni derivata ne može da stabilizuje snabdevanje, već samo da drži cene nekih derivata pod kontrolom.

"Ona doprinosi smanjenju cene goriva, a tako se i zove, a za stabilnost je bitno da se administriranje što pre skloni sa tržišta, kako bi ono moglo da odreaguje na sve promene koje se dešavaju", poručio je Mićović.

Visoku cenu tečnog naftnog gasa (TNG) - koja je premašila 100 dinara, on objašnjava činjenicom da se to gorivo proizvodi uglavnom od prirodnog gasa i da na naše tržište dolazi sa "vrućeg terena" Rusije, Ukrajine, Poljske i Kirgistana.

Mićović je ocenio da je veoma važno to što će naftovod JANAF ostati otvoren za Srbiju, jer najveći deo derivata koji se troše u Srbiji dolazi iz Rafinerije Pančevo, koja se snabdeva sirovom naftom iz jadranskog naftovoda.

"Negde oko 70 odsto dizela i oko 85 procenata benzina koje se potroši na tržištu Srbije potice iz prerade nafte u Rafineriji nafte Pancevo. Samim tim, svaki poremećaj u dopremanju sirove nafte bi bio nenadoknadiv nedostatak, jer nemoguće je logistički brzo obezbediti tako velike količine derivata nafte u okruženju", rekao je Mićović.

On se osvrnuo na Uredbu o formiranju opertivnih rezervi derivata, za koju je rekao da će u budućnosti izazvati povećanje cena goriva.

"Od 1. jula će sve kompanije koje su proizvođači i uvoznici imati obavezu da u svakom trenutku o svom trošku na zalihama imaju količine na nivou četiri dana svoje prosečne prodaje u poslednje tri godine. Taj broj dana će se povećavati iz godine u godinu i doći ćemo u jednom trenutku do 10 dana, što je prilično velika zaliha. Mi smo pokušali da ukažemo da možda nije neophodno u toj meri obezbedjivati zalihe, zato što će kompanije morati od svog novca da kupuje i čuva te derivate, što podiže troškove stavljanja goriva na tržište", opcenio je Mićović.