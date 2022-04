LEPE VESTI ZA SRPSKE TURISTE: Od 2. maja ulazak u Grčku kao pre pandemije, samo sa pasošem

Direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić potvrdio je danas da će Grčka, prema najavama zvaničnika te zemlje, od 2. maja ukinuti sva kovid ograničenja za ulazak turista i da će u Grčku moći da se putuje samo sa pasošem, kao i pre pandemije.

To je velika vest za nas, istakao je Seničić u izjavi za Tanjug i dodao da o istom scenariju razmišljaju i Turska i mnoge druge evropske zemlje, kao i da je Crna Gora već ukinula kovid ograničenja i da se očekuje da vrlo brzo to uradi i Albanija.

Objašnjava da su Grci već ukinuli PLF obrazac koji je ranije bio potreban za ulazak i da sada, osim tog obrasza, još traže kao i prošle sezone potvrdu o vakcinaciji ili preležanom kovidu, ili negativan test.

- Sve kovid mere polako padaju, imamo svaki dan nove zemlje koje ukidaju svoje mere- rekao je Seničić i dodao je već 11 ili 12 evropskih država koje dosta zavise od turizma ukinulo mere, tako da može da se otputuje u njih bez ikakvih posebnih dokumenata.

Kaže da je interesovanje za letnju sezonu bilo jako veliko do rata u Ukrajini, kada je počelo da opada, ali da je ponovo povećano zbog lepšeg vremena i nakon održanog Sajma turizma.

Kako je rekao, aranžmani za uskršnje i prvomajske praznike su uglavnom rasprodati.

Seničić je rekao da će na mnogim turističkim destinacijama izostati veliki broj ruskih i ukrajinskih turista, zbog čega se može čak očekivati i manje spuštanje cena od maja ili juna.

Napomenuo je da, ipak, postoji veliko interesovanje turista iz zapadnoevrpskih zemalja, koji nisu mogli da putuju u prethodne dve godine, tako da će se tek videti šta će biti sa cenama.

Seničić je rekao da su cene turističkih aranžmana u najvećem broju slučajeva skočile između sedam i 12 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Kaže da je zbog rata u Ukrajini gorivo dosta poskupelo i da će drumski prevoz poskupeti od pet do sedam odsto, dok će za aviokartu morati da se doplati 20 do 50 evra na čarter linijama.

Seničić, ipak, očekuje da će ova turistička sezona zbog velikog interesovanja biti bolja za 20 do 30 odsto.

Kada je reč o Grčkoj, Seničić kaže da privatni odnosno apartmanski smeštaj nije u velikoj meri poskupeo i ne očekuje da će doći do poskupljenja.

Dodaje da se može očekivati veća doplata za korišćenje klime, sa pet na možda seda, osam ili 10 evra dnevno, s obzirom da je struje u Grčkoj već poskupela više od 30 odsto.

- U privatnom smeštaju neće biti značajnog pomeranja, s tim što oni koji putuju autobusom mogu da očekuju da plate umesto, na primer, 60 evra povratnu kartu do severa Grčke da to bude oko 70 evra. Hotelskih gostiju iz Srbije svake godine ima oko 100.000 i tu su cene skočile do 10 odsto- naveo je Seničić.

Sagovornik Tanjuga kaže da zamenski vaučeri mogu, na osnovu odluke vlade, da se iskoriste do kraja 2022. godine.

Objasnio je da svi koji žele da iskoriste vaučere treba samo da odu do agencije od koje su ga dobili, ali da ima i agencija koje više ne postoje.

U tom slučaju, treba da se jave osiguravajućoj kući kod koje je garancija putovanja, kao i da ako tu garanciju ne poseduju kod sebe, mogu da potraže informacije na sajtu turističke agencije ili da se jave turističkoj inspekciji, i onda sa svim dokumentima da se jave nadležnim osiguravačima za isplatu njihovog novca, naveo je on.

Svi koji ne uspeju da iskoriste aranžmane iz bilo kog razloga do kraja godine, mogu od 1. februara 2023. da dobiju novac nazad od turističkih agencija.

- Vaučerima za zamenska putovanja je obuhvaćeno oko 120.000 putnika, sto znači da je izdato oko 70.000 vaučera, a 50 odsto je iskorišćeno prošle godine. Verujem da ćemo najveći broj uspeti da realizujemo ove godine- rekao je Seničić.

Poručio je građanima sa vaučerima da je najbolji način da dođu do svog novca da ih iskoriste.

Autor: