STIŽU PRAZNICI: Kako će izgledati prolećni raspust ove godine?

Stižu nam vaskršnji i prvomajski praznici pa samim tim i slobodni dani za školarce koji kad se spoje predstavljaju prolećni mini raspust. Međutim, neće svi đaci imati isti broj neradnih dana, pa tako dok će osnovci uživati u raspustu od 12 dana, srednjoškolci će imati osam, i to četiri za Vaskrs a zatim još četiri za prvomajske praznike.

Đacima svih osnovnih škola raspust počinje 22. aprila i traje do 3. maja, dok srednjoškolci imaju neradne dane od 22. do 25. aprila, a zatim opet od 30. aprila do 3. maja.

Iako su prethodnih godina školarci svih uzrasta imali izjednačen broj neradnih dana za praznike, što je išlo na ruku porodicama koje imaju decu različitih uzrasta za planiranje zajedničkih putovanja, ove godine je bez nekog posebnog razloga školskim kalendarom određeno drugačije, piše Blic.

- Ne postoji neki poseban razlog zašto srednjoškolci sada imaju manje neradnih dana za praznike, jednostavno tako je određeno po školskom kalendaru, tako da oni neće ići u školu od 22. do 25. aprila, zbog uskršnjih praznika, a zatim za prvomajske od 30. do 3. maja, pomera se jer 1. maj pada u nedelju - kaže Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija.

S obzirom da je hrišćanski Vaskrs 24. aprila koji ove godine pada u nedelju, deca u osnovnim školama već od petka neće ići u školu. To će spojiti sa prvomajskim praznicima pa će tako na raspustu ostati sve do 3. maja jer Prvi maj pada u nedelju.

Kako su iz Ministarstva ranije objasnili, po Zakonu o državnim i verskim praznicima u Srbiji, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici "padne" u nedelju - ne radi se prvog narednog radnog dana. Ovo je posebno obradovalo osnovce, s obzirom da ide i lepo vreme pa će tako moći malo da odmore od školskih obaveza.

Kako kažu iz škole, ovo će im dobro doći da se malo odmore pred završetak školske godine.

- Krećemo sa raspustom sada od petka, pa će nam to biti spojeno sa prvomajskim praznicima, sve do trećeg maja. Bogami ima tu dosta dana, taman da se malo odmorimo pred finiš - kaže Dragoljub Gačić, direktor OŠ "Nikola Tesla" u Vinči.

Drugo polugodište za osnovce završava se 10. juna 2022. za učenike osmog razreda, odnosno 24. juna 2022. za ostale osnovce.

Ostali državni praznici radno

Prvi sledeći praznik je Dan pobede koji se proslavlja 9. maja, ali to nije slobodan dan, kao i Vidovdan koji se obeležava 28. juna. Radno se obeležava i Dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu 21. oktobra.

Tokom leta nema slobodnih dana, te tada mnogi iskoriste svoje godišnje odmore. Naredni neradni dan je tek u novembru. Naime, 11. novembra, što je ove godine četvrtak, obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu i tada je i poslednji neradni dan u ovoj godini.

Srednjoškolci će nakon prazničnog perioda imati dane koji su rezervisani za polaganje prijemnih ispita, a oni su po školskom kalendaru rezervisani za 13, 14. i 15. maj. Zatim ponovo 20, 21, 22. kao i 27. maj.

Završetak školske godine za srednjoškolce trogodišnjih škola je po školskom kalendaru 10. juna a za ostale je 24. juna, dok su 27, 28. i 29. dani rezervisani za polaganje probnog završnog ispita.