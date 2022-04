VOZAČI, ODMAH SAD KUPITE ZIMSKE GUME: Razlog je i više nego važan!

Iako je 1. aprila istekla obaveza korišćenja zimskih guma, mnogi ne hrle da ih zamene za letnje, a i ne slute da je bolje da ih "štede" jer će novi zimski pneumatici od jeseni poskupeti, i to za čak 16 odsto!

Dušan Smiljanić iz firme koja se bavi uvozom novih pneumatika za Biznis.rs rekao je da je srpsko tržište "generalno malo, nema previše velikih igrača, i ko ima dovoljno robe, radiće i ove godine uprkos poskupljenju", dodavši da su oni uspeli da odole iskušenjima koje sa sobom nose globalne okolnosti i da je poseban podvig bio doći do robe zbog pandemije koronavirusa i rusko-ukrajinskog rata.

Uticaj pandemije i rata - Od 20 do 30 odsto skočile cene guma od početka pandemije koronavirusa - Zbog rata u Ukrajini predviđa se skok cena pneumatika za još 16 odsto - Polovne gume koštaju između 3.000 i 3.500 dinara - Gume jednog našeg domaćeg proizvođača su 2020. godine koštale 5.600 dinara, a sada 6.500 dinara

Kako kaže, cena krajnjeg proizvoda morala je da raste zbog objektivnih okolnosti.

- Kada je reč o transportu, prošle godine je cena za Aziju bila oko 3.000 evra po kontejneru, a ove godine je 5.000 evra. To se prosto odražava na finalnu cenu proizvoda - ističe on i dodaje da oni uvoze gume više proizvođača i da su cene u odnosu na prošlu godinu skočile od šest do 20 odsto. Tako on očekuje da će za narednu zimsku sezonu cena pneumatika porasti najmanje 16 odsto! Kako su zimske gume poskupele početkom pandemije koronavirusa, a tek će rasti zbog rusko-ukrajinske krize, sve je manje vozača koji kupuju nove pneumatike, pa se opredeljuju za stare ili redovno menjaju zimske za letnje i obrnuto kako bi ih štedeli.

Marko Lacmanović iz jednog beogradskog servisa koji se bavi pneumaticima za Kurir kaže da je skok cena guma primetan još od početka pandemije.

Aleksandar Stevanović: Bićemo evropska sila u proizvodnji guma Aleksandar Stevanović, ekonomista, smatra da korišćenje zimskih guma tokom letnje sezone nije isplativo jer "ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji". - Koristiti zimske gume leti nije baš tako štedljivo - rekao je on i dodao da je Kina prekinula lance snabdevanja zbog kovida 19, koji tamo ponovo bukti, što rezultira rastom cena: - Srbija zaista ne mora da se brine o standardnim gumama, evropska smo sila u ovoj grani kada se završi i fabrika "Linglong".

- Od početka pandemije koronavirusa gume su poskupele i 25 do 30 odsto. Gume jednog našeg proizvođača su te 2020. koštale 5.600, a danas su 6.500 dinara. Tokom 2020. godine se to nije osetilo, ali je rast krenuo 2021. Sa sadašnjom krizom zbog rata u Ukrajini, kako su se povećali troškovi energije, transporta, nekih sirovina, moguć je novi skok - rekao je on i dodao da je normalno pomeranje cena godišnje dva do tri odsto.

Štedi gorivo: Kontrolišite redovno pritisak u gumama Marko Lacmanović ima savet zlata vredan za sve vozače. - Ljudima je najbolje da sačuvaju zimske pneumatike. Neka ih redovno menjaju za letnje da im ta zimska guma ne bi izgubila svoja svojstva. Takođe, bitno je da redovno kontrolišu pritisak vazduha na svojim gumama, jer to, osim na potrošnju goriva, utiče i na trošenje samog pneumatika, koji tako kraće traje.

Dok neki misle da će uštedeti ako kupe polovne gume, Lacmanović je mišljenja da to može da bude mač sa dve oštrice.

- Zimske gume gube svoja svojstva ako se koriste leti, guma se uplastiči i izgubi svoje karakteristike, nije to ta ista guma ako se vozi po letnjim temperaturama, pa je ljudima bolje da ih sačuvaju. Ako se opredele za kupovinu polovnih guma, one su jeftinije, koštaju između 3.000 i 3.500 dinara, ali su one same po sebi lutrija. Deficita guma svakako će biti na tržištu jer su mnoge fabrike velikih proizvođača stacionirane u Rusiji, gde je proizvodnja stala. Sezona pred nama je nepredvidiva, a na ta poskupljenja ni trgovci, ni vulkanizeri, ni vozači ne mogu da utiču - rekao je on.