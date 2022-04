Izbegnite PUCANJE jaja tokom kuvanja: Prikupite savete pre pripreme USKRŠNJE TRPEZE

Dani farbanja jaja se približavaju, pa bi trebalo da sakupimo sve trikove na vreme i budemo spremni da ove godine naša kreativnost zablista.

Ono sa čine se većina susretne pre samog bojenja jaja jesu ona koja su popucala što onemogućava da napravimo željene ukrase.

Pre kuvanja je važno da znate da šerpu ne bi trebalo da pretrpavate jajima. Nekad u brzini to činimo kako bismo uštedeli vreme, ali baš to bi moglo da uspori celokupan rad jer dovodi do pucanja. Napravite im taman toliko mesta da mogu da plutaju u vodi.



Pazite na temperaturu

Ono što je posebno važno jeste da jaja ne kuvate na najvišoj temperaturi, nego na srednjoj.

Sveža jaja manje pucaju

NJihovu svežinu ćete lako odrediti. Ubacite jedno jaje iz pakovanja u čašu sa vodom. Ako potone, sveže je. Jaje koje je dugo stajalo u prodavnici neće da potone.



Pustite da se ohlade pre bojenja

Kada voda provri isključite šporet. Sklonite jaja sa vatre tri minuta pošto ste isključili šporet. Zatim ih lagano stavljajte u činiju sa hladnom vodom, u koju ste prethodno sipali kašičicu soli.

