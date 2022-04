LEKARI UPOZORAVAJU: Koliko dana nakon Vaskrsa možete da jedete jaja? Oprezno, ovo može biti opasno po zdravlje!

Mnogi tokom uskršnjih praznika drže obojena jaja na stolu, nesvesni da im tako skraćuju rok trajanja, bolje je držati ih u frižideru, mišljenja je prehrambeni tehnolog dr Ana Kalušević

U susret uskršnjim praznicima svi se spremaju za kupovinu i farbanje jaja, pa je tako važno znati da su ona bezbedna za konzumaciju maksimalno do sedam dana posle kuvanja.

O ovome je govorila prehrambeni tehnolog dr Ana Kalušević, viši predavač na Visokoj hotelijerskoj školi u Beogradu.

Šta raditi?

- Ako smo jaja čuvali na hladnom, odnosno u frižideru, pet do sedam dana je preporučeno. Međutim, nama se često dešava da te činije sa jajima stoje jako dugo na sobnoj temperaturi, naročito za Vaskrs, a to smanjuje taj rok trajanja - kaže ona i dodaje da bi na trpezu trebalo izneti samo onoliko jaja koliko će porodica, familija upotrebiti.

- Znamo da gde ima dece tu se razbije mnogo više jaja, pa ta razbijena jaja takođe imaju kraći rok trajanja - ona ne mogu nikako da traju sedam dana, već bi ih trebalo pojesti maksimalno u naredna dva do tri dana. Predlog je da ih tokom obroka iznesete i da što više budu u frižideru, ili bar u nekoj veoma hladnoj prostoriji, ostavi ili slično - preporučuje tehnolog.

Sve vrste mesa

Osim jaja, na trpezi će se naći i više mesa, o kom takođe treba voditi računa. Svinjsko i juneće mleveno meso, kao i iznutrice u frižideru mogu da opstanu samo jedan dan, a u zamrzivaču četiri meseca, ispričala je ona i dodala:

- Celi komadi mesa mogu nekoliko dana da opstanu u frižideru, a u zamrzivaču čak šest do devet meseci. Kada je meso ispečeno ili spremljeno drugačije, u frižideru može da ostane tri do četiri dana, a u zamrzivaču dva do šest meseci. A koliko suhomesnati proizvodi mogu da stoje u frižideru zavisi od njegove vrste, što najčešće piše na samoj deklaraciji. U zamrzivaču mogu da stoje svega mesec do dva.

Ona je objasnila i kako se tretira pileće i ćureće meso.

- Preporučuje se da celo pile stoji u frižideru dva dana, u zamrzivaču može i do 12 meseci. Kada je reč o komadima (batak, karabatak, belo meso i drugo), u redu je držati ga u frižideru dva dana, dok u zamrzivaču može da se čuva do devet meseci. Termički obrađeno pileće i ćureće meso u frižideru može da stoji tri-četiri dana, a u zamrzivaču četiri do šest meseci.

Riba i morski plodovi

Riba i morski plodovi imaju definitivno najkvarljivije meso, rekla je Kaluševićeva.

- Iako nutritivno najbogatija, riba je ujedno i najopasnija. Rok joj se produžava malo ako je marinirana ili usoljena. Sveža riba može da stoji u frižideru najviše dva dana, a najbolje je iskoristiti je istog dana. U zamrzivaču može da stoji dva do šest meseci, masnija kraće, posnija duže. Termički obrađena riba, dakle već pečena, može nekoliko dana da ostane u frižideru, a u zamrzivaču četiri do šest meseci.

Što se kajmaka tiče, što je stariji, to može duže stajati. Ipak, to "duže" ne bi trebalo da bude više od pet ili sedam dana, objasnila je ona i dodala da skuvano mleko u frižideru može da stoji nekoliko dana, a kada nabavljamo sveže mleko, vrlo je važno da ga istog dana skuvamo. Ako kupujemo dugotrajno mleko, ono ne mora odmah da stoji u frižideru, nego tek od trenutka kad smo ga otvorili, i opet ga treba potrošiti u roku od tri dana - zaključila je Kaluševićeva.