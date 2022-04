Otvorena izložba 'Vek Borbe'

Povodom obeležavanja sto godina postojanja imena „Borba“, danas je u istoimenoj zgradi u holu Ive Andrića, svečano otvorena izložba pod nazivom „Vek Borbe“, mlade autorke Milice Drašković, novinarke časopisa „Borba“.

Postavka obuhvata 150 fotografija izloženih u 14 celina, koja objedinjuje nastanak i rad kuće „Borba“, počev od izgleda zgrade, naslovnih strana Borbinih izdanja, štamparije, ali i akcija redizajniranog časopisa koje su održane u protekle dve godine.

Na ceremoniji otvaranja izložbe prisutnima se obratila pomoćnica ministra kulture i informisanja Slavica Trifunović, koja je podsetila na značaj Borbe kao kulturne ustanove, izdanja koja je pokrenula, kao i da su Radio stanica Studio B i Atelje 212 nastali upravo u Borbinoj zgradi. Prisutnima se obratio i Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu grada Beograda, koji je izložbu i proglasio otvorenom.

-Pre 100 godina kada je osnovana, to je bila borba za ideologiju i borba za jedno humanije i pravednije društvo . Tokom Drugog svetskog rata, to je bila borba za slobodu i borba protiv nanjvećeg zla savremenog sveta, a to je fašizam. Nakon rata i osnivanja nove Jugoslavije, to je bila borba za razvoj i borba za tržište. Sada je borba za kulturu i od svih borbi ta je verovatno najlepša, istakao je Karl, a potom presekao crvenu vrpcu čime je izložba i svečano otvorena.

Andrija Jorgić, direktor „Borbe“ istakao je ovom prilikom da je izložba samo jedna u nizu akcija povodom obeležavanja veka postojanja „Borbe“ kao i da se naredna očekuje vrlo brzo, a to je završetak digitalizacije svih brojeva lista „Borba“.

Muzički deo programa upriličile su učenice Matematičke gimnazije i Srednje muzičke škole „Davorin Jenko“.

Izložbu „Vek Borbe“ posetioci će moći da vide tokom cele godine, u Holu Ive Andrića na drugom spratu zgrade „Borba“.