LEPE VESTI! Objavljena PROGNOZA ZA PREDSTOJEĆI VIKEND: Evo kakvo nas vreme očekuje za PRAZNIKE!

Pormenljivo oblačno i sveže vreme sačekalo nas je ovog jutra, a meteorolozi najavljuju i popodnevnu kišu. Takve prilike mogle bi se zdržati do četvrtka, dok nas za praznike čeka toplije, ali promenljivo vreme.

- Danas će se sa zapada i jugozapada premeštati oblačni sistem koji će donositi padavine, posebno većem delu BiH. severu C.Gore, i većem delu Srbije. Manje padavina nad severom Hrvatske, BiH i Srbije, kao i nad delovima Jadrana gde ne bude pljuskova. Snežna granica veoma nisko i uglavnom između 700mnv i 800mnv u zavisnosti od položaja planine i doba dana. Preko 800mnv moguće akumuliranje i oko 10cm snega. Vetar slab do umeren, zapadni, posle podne i uveče u okretanju na severozapadni - najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Sutra tokom dana prvo na severozapadu, a posle podne i uveče i nad ostalim predelima, prestanak padavina i delimično razvedravanje.

- Dnevni maksimum danas i sutra od +4 do +13 stepeni Celzijusa. U četvrtak ujutro hladno, ponegde po kotlinama i dolinama središnjih i jugoistočnih predela regiona slab i kratkotrajan uglavnom prizeman mraz. Tokom dana osetno toplije uz duže sunčane interavle. Posle podne će novo naoblačenje zahvatiti južne, jugozapadne i jugoistočne predela regiona, a reč će biti o toplom frontu ciklona koji će se razvijati nad Mediteranom. Nad obalom Jadrana ponegde mogući pljuskovi, dok bi nešto više kiše trebalo biti nad Dinaridima, posebno njihovim južnim stranama zbog orografskog efekta. Nad ostalim delovima regiona povećanje oblačnosti ali uglavnom suvo i tamo je tek ponegde u noći ka petku moguća slaba kiša. Vetar će okrenuti na južni smer uz pojačanje, dok će duž Jadrana početi jak jugo.

Kako dalje meteorolog navodi, u petak će ka nama strujati topao i nestabilan vazduh sa jugozapada tako da će Jadran i njegovo zaleđe dobiti dosta kiše. Sredinom dana, kada počne premeštanje hladnog fronta sa jugozapada, nad ovim predelima biće i jakih grmljavinskih pljuskova, a možda i vremenskih nepogoda.

- Zone nestabilnosti će se tokom petka posle podne prebacivati dalje na sever donoseći lokalne pljuskove i moguće nepogode. Nema načina da se do petka ujutro barem približno odredi gde će se nastabilnsoti javiti. U petak toplo, uz maksimume i do oko +25 stepeni Celzijusa ponegde, a u subotu iza fronta malo svežije uz maksimume od +14 do +20 stepeni Celzijusa. Subota će takođe biti nestabilna, ali će pljuskovi biti ređi i slabiji u odnosu na petak. Ispred novog, hladnog, fronta u nedelju sledi jačanje južnog strujanja te će veći de dana, posebno nad istočnim delom regiona biti sunčan i veoma topao uz maksimume koji bi lokalno mogli biti i oko +27 stepeni Celzijusa. Na zapadu i jugozapdu regiona više oblaka uz nestabilno i svežije vreme, a te nestabilnosti zajedno sa novim, hladnim, frontom će se u noći ka ponedeljku premeštati preko ostalog dela regiona.

Na kraju, Čubrilo dodaje da će ponedeljak sledeće nedelje doneti manje osveženje, a zatim bi do oko 01.05. trebalo preovlađivati sunčano i toplo uz maksimume i do oko +28 stepeni Celzijusa ponegde. Pogoršanje uz pljuskove, nepogode i osveženje je moguće oko 01.05.

- Sumirano, ostala su još dva dana ovako hladnog vremena, a zatim sledi osetno toplije ali nestabilno vreme - dodao je Čubrilo.