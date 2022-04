PRETI NAM NOVA PANDEMIJA? Hepatitis misterioznog porekla otkriven među decom u Evropi i Sjedinjenim Državama

Slučajevi hepatitisa, ili upale jetre, prijavljeni su u Danskoj, Irskoj, Holandiji, Španiji i SAD, kažu zdravstveni zvaničnici. Prošle nedelje britanske zdravstvene vlasti saopštile su da su otkrile više slučajeva infekcije među decom nego što je uobičajeno.

Uzrok infekcija još nije poznat.

Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) nije precizirao koliko je slučajeva ukupno pronađeno u četiri evropske zemlje. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je manje od pet pronađeno u Irskoj, a tri u Španiji. Dodaje se da je verovatno da će u narednim danima biti otkriveno još slučajeva.

Istrage o uzroku zaraze su u toku u svim evropskim zemljama u kojima su prijavljeni slučajevi, saopštio je ECDC.

U Sjedinjenim Državama, odeljenje za javno zdravlje Alabame saopštilo je da je devet slučajeva pronađeno kod dece uzrasta od jedne do šest godina, a transplantacija jetre će biti potrebna u dva slučaja.

Istrage o sličnim slučajevima se vode u drugim državama, dodaje se.

Šta je hepatitis?

To je širok izraz koji se koristi za opisivanje upale jetre. Obično je rezultat virusne infekcije, a može biti uzrokovan i izloženošću nekim hemikalijama, konzumiranjem previše alkohola, droga i određenim genetskim poremećajima. Postoji pet glavnih tipova hepatitisa uzrokovanih specifičnim virusima - poznatim kao A, B, C, D i E - ali izgleda da nijedan od njih nije izazvao upalu jetre koja je do sada viđena kod ove dece. Neki tipovi hepatitisa mogu da prođu bez ozbiljnih problema, dok drugi mogu biti dugotrajni.