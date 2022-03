VIRUS HARA MEĐU DECOM! TEMPERATURA DO 39, najviše pogađa OVAJ uzrast!

Kašalj i temperatura do 39, ovih dana česti su simptomi koji se javljaju kod dece. Međutim, nije u pitanju korona, već virus koji hara u kolektivima, ali je srećom bezopasan i prolazi za dva do tri dana, kažu lekari.

Kako savetuju stručnjaci, s obzirom da se nalazimo u epidemiji, procedura je takva da je neophodno proći kroz kovid ambulantu kako bi se isključila mogućnost zaraze, poslušati pluća i uraditi analize, a nakon toga savetuje se mirovanje uz dosta tečnosti, kako bi se dete oporavilo u što kraćem periodu.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula, objašnjava za „Blic“ da nema mesta panici, i da je u pitanju virus koji se javlja kod dece uzrasta od 6 do 12 godina, ali dodaje da sve prolazi brzo.

- U poslednjih nekoliko dana dolaze deca uzrasta od 6 do 12 godina sa povišenom temperaturom. Kada dođu u DZ mi ih najpre šaljemo u kovid ambulantu da vidimo da li je kovid u pitanju, odnosno da isključimo mogućnost da je zaraženo. Međutim, negativni su, a pedijatri kažu se radi se o nekom virusu koji se javlja u vidu prehlade i visoke temperature. Uz terapiju pedijatra, dva tri dana sve se to smiri, objašnjava dr Stojanović.

Šta je tačan uzrok lekari ne mogu sa preciznošću da kažu, ali s obzirom da je hladno vreme, da deca provode više vremena u kolektivima u zatvorenom, što predstavlja idealne uslove za širenje svih vrsta virusa.

- Ne zna se šta je uzrok, možda promena vremena, možda kolektiv, a možda i deca jedna drugoj prenose. Znači, nema gripa, isključili su to, ali postoji neki virus sa visokom temperaturom koji prolazi brzo. Savet je da roditelji odmah dovedu decu, da se proveri sve, najpre kroz kovid ambulantu. Zatim kada urade antigenski test i isključi se kovid, uzima se anamneza, da li je neko bio bolestan iz okruženja ili nije, i uz neku terapiju, posle dva, tri dana sve to bude u redu, objašnjava dr Stojanović.

Hladno vreme i zatvoreni prostor

Iako je zvanično kalendarski proleće, temperature nisu i dalje povoljne za duge šetnje. Deca vreme provode u kolektivima, u zatvorenom, a velike grupe i zatvoren prostor idelana su mesta za širenje virusa. Prema rečima lekara, ne radi se o nečemu novom, ali da smo se svi fokusirali na kovid, te čim se pojavi temperatura, odmah se posumnja korna virus.

I u niškom Domu zdravlja dolaze deca predškolskog i školskog uzrasta zbog virusa, međutim, definitivno nije u pitanju korona.

- Osim tog pomenutog virusa koji prouzrokuje kašalj i temperaturu, imamo i stomačni virus. To nije ništa novo među školskom i predškolskom decom. Deca koja borave u kolektivima skloni su infekcijama, samo što smo mi to malo zabravili zbog aktuelne korone. Naravno, čim se pojavi neko sa temperaturom, on prolazi najpre kroz kovid ambulantu, jednostavno takva je procedura da je neophodno odmah utvrditi da se ne radi o koroni, ujedno se uradi i laboratorija i poslušaju pluća, te nakon toga pedijatar daje terapiju. Tečnost, vitamini, odmaranje i sve prođe brzo, naravno o tome odlučuje pedijatar, ako je potrebno uključiti još nešto. Svakako savet je odmah posetiti lekara, kaže za „Blic“ prof.dr Milorad Jerkan, direktor DZ u Nišu.

Kašalj i temperatura do 39

Beograđanka J.K. objašnjava da je zbog kašlja i visoke temperature odvela dete lekaru, koji je utvrdio da se ne radi o koroni, nego o običnom virusu koji će, kako je rekao, brzo proći.

- S obzirom da se nalazimo u epidemiji svakako da prvo moramo isključiti kovid, odmah sam odvela dete, uradili su analize, lekar mi je rekao da je sve u redu. U pitanju je predškolski uzrast, i verovatno je „zakačio“ virus u kolektivu. Lekovi nisu potrebni, pluća su u redu i sada je važno da miruje i uzima dosta tečnosti. Verujem da će biti kako treba, kaže za „Blic“ majka šestogodišnjaka.

Obavezna kontrola

Lekari savetuju da je veoma važno pratiti dete da li ima poboljšanja i da li temperatura pada. Virusne infekcije ne leče se antibioticima, pa ih lekari isključuju osim ako ne posumnjaju da se radi o mešavini virusne i bakterijske infekcije. Ukoliko ne dođe do poboljšanja za tri do četiri dana, potrebno je otići lekaru ponovo kako bi se uključila i dodatna terapija.

Autor: