JEZIVO! Islamski terorista ostavio poruku na grobu patrijarha Irineja: ZAPALIĆU HRAM SVETOG SAVE!

Vladika Stefan Šarić, starešina Hrama Svetog Save, koji je i episkop remezijanski i vikar patrijarha Porfirija, kaže za Kurir da je preteća poruka ostavljena u knjizi žalosti kraj groba patrijarha Irineja, koji se upokojio novembra 2020, kad je i sahranjen u kripti Hrama.

- Ne sećam se tačnog datuma, mislim da je bio januar 2021, ali je bilo u periodu posle upokojenja patrijarha Irineja, a pre izbora patrijarha Porfirija, koji je bio u februaru, kad su naši ljudi iz Hrama na jednoj stranici knjige žalosti našli nesvakidašnju i nerazumljivu poruku. Ispisano je bilo svašta i na grčkom, i na arapskom, i na engleskom jeziku s mnogo nekih datuma i brojeva. Nijedna reč nije bila na srpskom i nikome ništa nije bilo razumljivo. Slučaj smo odmah prijavili policiji, sumnjajući da je neka preteća poruka. Stručnjaci za terorizam, kako nam je rečeno iz policije, dešifrovali su i povezali sve što je napisano i videli su da je tu neki datum stavljen, mislim da je bila reč o februaru, ne sećam se tačno, kad će da zapale hram. Napisao je, uz reči "Alahu ekber", bez kojih ne ide nijedan teroristički napad, da će doći ponovo - kaže za Kurir vladika Stefan i dodaje:

NA PATRIJARHOV GROB MOŽE SVAKO

Vladika Stefan navodi i da svaki vernik može slobodno i uvek da dođe na grob patrijarha Irineja, u kripti Hrama, u kojoj je Crkva Svetog kneza Lazara. - Neretko dolaze i strani državnici i javne ličnosti iz srpskog života, a ne samo običan narod, i mnogo mi je drago zbog toga, to je znak da je naša crkva ipak poštovana, a patrijarh Irinej voljeni poglavar - kaže episkop Stefan. Obilazak groba patrijarha Irineja ovih dana je, doduše, malo otežan, jer umetnici oslikavaju taj deo kripte, pa je mnogo skela i materijala okolo, a sam grob je prekriven kako ne bi bio oštećen. Iznad groba niče freska Vaskrsenje Gospodnje. Inače, patrijarh Irinej sahranjen je u drugoj grobnici u kripti Hrama, a vladika Stefan nam objašnjava da je to bila izričita želja pokojnog poglavara SPC, kome je on bio vikarni episkop i bliski saradnik. - Tek kad je patrijarh preminuo, shvatili smo tu njegovu želju da ne bude u prvoj grobnici. Smatrao je da bi u prvoj trebalo da počiva patrijarh Varnava (1880-1937), u čije vreme je i počela gradnja Hrama, koji počiva ovde u Maloj crkvi Svetog Save, tako da je za njega namenjeno drugo po redu mesto - kaže episkop Stefan.