SELO KOD ČAČKA KAO DIVLJI ZAPAD - MEŠTANI MESECIMA ŽIVE U STRAHU: Nikada svi članovi porodice u isto vreme ne napuštaju kuću! OVO JE RAZLOG!

Čist vazduh, nema gužve u saobrćaju i mir.. tako bi mnogi opisali život u srpskim selima. To i jeste tako, ali izgleda da poslednjih meseci živeti u ruralnom području između Čačka i Gornjeg Milanovca sa sobom nosi i veliki rizik. Lopovi kao da nikad nisu bili slobodniji, pa upadaju u kuće ali i u štale, noseći sve što im se nađe pod rukom. Dok u selu Srezojevci dve domaćice, Stojka i Zorica, prebiraju ovce i pate za onim ukradenim, u Gornjoj Gorevnici domaćinima su ukradene pare, i to velike. Pre nekoliko meseci razbojnici su upali u kuću Obrada Krdžića i odneli preko 20.000 evra, a lopov do danas niti je pronađen, niti je kažnjen pa meštani i dalje žive u strahu.