HAOS NA NETU ZBOG RAČUNA IZ VRŠAČKOG KAFIĆA: 'SITNE DUŠE I CICIJE! SRAMOTA ŽIVA' Oglasio se vlasnik i objasnio STAVKU od 50 dinara! (FOTO)

Redovno se na društvenim mrežama pojavljuju žalbe građana na brojne stavke sa fiskalnih računa.

Uglavnom se ljudi žale na cene u ugostiteljskim objektima, skupa kafa, loša usluga, higijena, ali ovaj put je nešto drugo zapalo za oči gostima koji su sedeli u jednom kafiću u Vršcu.

Ovog puta je na Tviteru je osvanula fotografija fiskalnog računa koja je šokirala sve korisnike. Taj vršački kafić, koji je inače, kako oni sami kažu, "pet frendli", naplaćuju i vodu za pse. Na računu koji je objavljen na Tviteru se vidi da je ta usluga naplaćena 50 dinara.

Voda za psa u kaficu se naplacuje... Vrsac 🤔 pic.twitter.com/R5igK0QVaM — Rada (@rada___rada___) 30. април 2022.

Ispod ovog tvita usledio je veliki broj komentara korisnika koji su bili šokirani fotografijom.

"Ma daj, gamad alava i pohlepna! Ne bih tu kročila da mi život zavisi od toga. Baksuzi, cicije, sitne duše i vaćaroši su najgori soj ljudi i za totalno izbegavanje su", glasi jedan od komentara.

"Jel ovo neka šala?", zapitao se jedan od korisnika, na šta je usledio odgovor drugog: "Zašto? Pa, i pas je čovek". Ova fotografija je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama.

Kako je rekao vlasnik kafića Milan, on nema ništa protiv pasa. "Ja sam se naljutio na određene ljude koji cimaju konobare. Mi imamo posude sa vodom za sve pse ispred lokala. Ali, ima ljudi koji neće da njihov pas pije iz te zajedničke posude, pa traže zasebne. Onda sam ja rekao da nema problema, ali neka to i plati, ako je tvoj pas poseban, doveo si ga na piće, plati", rekao je on za Telegraf i napomenuo da ima gostiju koji zbog psa maltretiraju konobare i teraju ih da se vraćaju po pet puta.