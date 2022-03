PROZVAO NOVAKA?! Rodik snimio UPUTSTVO za iskaljivanje besa: Amerikanac objasnio kako se LOMI REKET I ISPUCAVA LOPTICA bezbedno!

Bivši američki teniser snimio kratak video i održao lekciju teniserima koji imaju "kratak fitilj".

Mnogi igrači su u naletu besa pravili razne incidente, ali ni jedan nije drakonski kažnjen kao Novak Đoković - diskvalifikacijom sa US Opena.

Zato je Rodik odlučio da objasni igračima kako bi trebalo da na bezbedan način iskale bes i bace reket ili ispucaju lopticu.

Pogledajte:

How to throw a racket/hit a ball in anger without getting in trouble ……. pic.twitter.com/NTz2ff55Rw