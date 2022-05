MISTERIOZNA BOLEST JETRE SVE BLIŽA SRBIJI: Na meti NAJMLAĐI! Naš pedijatar otkrio ceo spisak simptoma, a evo KAKO SE PRENOSI

Misteriozna epidemija bolesti jetre koja pogada decu proširila se Evropom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Opasni akutni hepatitis nepoznatog porekla koji napada decu vrtoglavo se širi evropskim zemljama i sve je bliži Srbiji! Reč je o misterioznoj bolesti jetre koja pogađa malu decu i školarce, a prvi slučaj je već registrovan u našem komšiluku - u Rumuniji.

Ova misteriozna epidemija bolesti jetre koja pogada decu proširila se Evropom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Pedijatar dr Saša Milicević rekao je da zabrinjava to što se javlja kod tolikog broja dece.

- Hepatitis je zapravo zapaljenje tkiva jetre, to je upalni proces koji može da bude izazvan različitim uzročnicima. Hepatitis je postojao i do sada, ali zabrinjava to što se javlja kod toliko dece i što nijedan od pacijenata nije imao hepatitis A, B, C, D niti E, a to su poznate vrste hepatitisa. Identifikovan je adenovirus kod pacijenata. Adenovirus obično izaziva lagane infekcije i čudno je da sada napada virus jetre - rekao je dr Milićević.

Prema njegovim rečima, adenovirus je jedan od uzočnika takozvanih stomačnih virusa.

- Uglavnom izaziva proliv, kijavicu, nekada povišenu temperaturu. Liči na klasičnu virusu infekciju ili prehladu. Sada se očigledno ustremio na tkivo jetre i to je ono što zbunjuje i postavlja se pitanje zbog čega.

Kako je ova bolest registrovna u Rumuniji postoji mogućnost da zbog prazničnih putovanja stigne i u našu zemlju.

- Adenovirus se prenosi direktnim kontaktom, kapljično, i prljavim rukama. Dosta je zarazan i lako se prenosi, teško ga je kontrolisati među decom. Ako virus napadne jetru, simptomi su: žutilo beonjača, nekada i kože, stolica može biti bela, a urin tamne boje, kao pivo. Deca cesto imaju povišenu temperaturu, malaksala su, imaju slabiji apetit. Urade se transaminaze jetre i tako se ustanovi o čemu je reč. Roditelji ne bi trebalo da strahuju. Za sada kod nas te bolesti nema. Takođe, hepatitis nije bolest koja se završava fatalno ili transplantacijom jetre, u najvećem broju slučajeva on prolazi nakon lečenja.

Ako se desi da je virus izazvao teška oštećenja jetre ili ako dete ne reaguje na terapiju i poremeti se funkcija jetre, onda je transplantacija jedini izbor, ali to je veoma retko - objasnio je dr Milićević.

Žutilo beonjača i kože jasan su signal za roditelje i ukoliko to primete, dete bi trebalo da odmah odvedu kod pedijatra.

- Lekar će uraditi sve analize i, ako je reč o tom adenovirusu koji izaziva hepatitis, dete se mora lečiti u bolnici - kaže dr Milićević i ističe da se pedijatri u Srbiji trenutno bore sa varičelama. - Dece obolele od ovčijih boginja ima dosta, nije reč o epidemiji, ali imamo mnogo pacijenata. To je klasična virusna bolest, ali se ispoljava na koži.