NAPUNITE DO VRHA: Pola Beograda sutra BEZ VODE!

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Vračar, u sredu 4. maja od 8 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u Novopazarskoj ulici (od Makenzijeve do Maksima Gorkog), saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, u sredu 4. maja od 7.30 do 24. časa, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: - Bulevar despota Stefana (od Klaničkog keja do Cvijićeve), - Porečka, - Kralja Dragutina, - Jovana Avakumovića, - Poenkareova (od Porečke do Pančevačkog mosta), - Cvijićeva (od Bulevara despota Stefana do Poenkareove) i - Vatroslava Lisinskog.

Iz ovog preduzeća su saopštili da će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Čukarica, u četvrtak 5. maja od 8. do 22. časa, bez vode ostati potrošači u Ulici Milovana Nićiforovića (od Vuka Karadžića do Gradine).

Takođe, zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u četvrtak 5. maja od 9 do 24 časa, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: - Kej oslobođenja (od Petra Markovića do Zmaj Jovine), - Marka Nikolića, - Beogradska, - Kosovska, - Davidovićeva, - Mornarska, - Masarikov trg i - Gospodska (od Masarikovog trga do Keja oslobođenja).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web adresi www.bvk.rs.