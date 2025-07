Bez dlake na jeziku: Peja na surovo iskren način saopštio Eni zašto više nikad neće da bude sa njom! (VIDEO)

Neće da gazi svoje principe!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Voditeljka je pročitala pitanje sa Tvtiera nakon čega je nastala nova rasprava Ene i Peje.

- Da li je moguće da ste tako lako odustali od ljubavi? Idite kod savetnika jer kako bi Zlata rekla: "Ljubav je dvosmerna ulica" - glasilo je pitanje.

- Nisam lako odustala, ljudi primećuju i sigurna sam da se i Peja slaže sa tim. Peja je odavno digao ruke od našeg odnosa - rekla je Ena.

- Ako kažem da neko nije muškarac, a budemo sa njim, šta želimo u životu? Ja sam gledao šta želim u životu. Prostor nas je spojio, imali smo emocije, ali da se zavlačimo mi ne treba u životu. Dok sam imao nade da ćemo da uspemo i možda imamo sutra porodicu nada poslednja umire, ali kod mene je nada umrla. Ne mogu da kažem da ona mene nije volela. Pravila je priče da bi bila istaknuta, a ako si istaknuta po tome šta si radila to je divno. Ne ide to tako u životu. Bolje sija sveća u drugom planu, nego sijalica u prvom. Nisam hteo da pravim neke bezbeze priče, pa da plačem za stolom, a sa strane se muva i sve te neke stvari. To me je preseklo kući kad sam došao - govorio je Peja.

- Jutros si bio sladak, a sad izgledaš kao da si prsao sa mozgom. Budi normalan, svakako smo završili za sva vremena - rekla je Ena.

- Mamica brine o meni, sve je super - poručio je Peja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić