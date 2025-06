Oglio dušu do koske: Peja progovorio o svim problemima sa Enom Čolić, odlučio da bude nikad iskreniji! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

Voditelj Milan Milošević tokom emisije "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a nakon haosa koji se desio za crnim stolom on je iskreno otvorio dušu o svemu što ga boli.

- Je l' si ti ušao sa mnom u odnos da bi ostao? - pitala je Ena.

- Ena, ja sam se zaljubio, ali u pogrešnu osobu. Ona ovo shvata kao posao - rekao je Peja.

- Ne, nego ja imam veći pritisak. Je l' treba da plačem ovde? Ja plačem u krevetu do osam ujutru - rekla je Ena.

- Ti materijal koji ti dam koristiš i mene povlačiš u pakao. Nisam trebao da pijem i da sam imao zdrav razum ne bi došlo do našeg sukoba. Ja sam kriv što se petljam u tvoj odnos sa drugim ljudima i treba da se družiš sa kim hoćeš, a ja sebe da gledam - govorio je Peja.

- Koja je bila kap koja je prelila čašu? - pitao je voditelj.

- Ja sam se raznežio jer svako ko popoje koliko god da prekrivam i pokazujem da sam jak i da mogu da vređam neke ljude sigurno me nešto muči u dubini duše. Mučilo me je da li ona želi prave ili lažne prijatelje, a to smo videli iz njegov izbora. Ovde ima dosta uticaja u kući, a mene boli jer je više verovala drugim ljudima. Ona ne pokazuje da nema poverenje u neke ljude, Rajačića je ovde predstavljala kao najboljeg prijatelja. Mateja je pokazao da je njoj iskren prijatelj i nikad je nije gurao u crveno - govorio je Jovan.

- Ja se slažem da nije normalno i meni bi prvom smetalo, ali ja sam zaobravio da smo imali nešto. Ja ću se družiti sa njom dok joj neko ne zabrani - poručio je Mateja.

Autor: A. Nikolić