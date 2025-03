Peja konačno progovorio: Žestoko unakazio Munju, on pokušao da ga isprovocira preko Ene Čolić! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Otkako je Munja saznao da je postao otac njegovo ponašanje je totalno drugačije i to je njegova pogodnost. Ja sam rekla da mislim da je Stefani bila inspirisana Milicom i da je uticala na njene odluke. Mislim da je to bila priprema, a da Stefani nije taj lik. Mislim da je ovo u skladu sa njenim godinama, a inače je van stola kulturna i lepo se ponaša. Što se tiče njenog greha može da joj se oprosti jer je njemu više učinula uslugu, nego što mu je donela zlo. Ja sam verovala da ona sa Zolom nije imala ništa, pa tu onda razumem Munjinu majku i to što Stefan kaže da ona moli Boga da nije njegovo dete. Ja znam da će ona to dete voleti najviše kao svog unuka, ako se tako ispostavi. Meni je Munja kad sam došla pričao da je Stefani voleo najviše na svetu, da nije tako voleo ni bivšu ženu. Stefani je ovde došla i predstavila kao da si joj bez savesti napravio dete, a to bi bio greh, tretirati ženu kao mašinu za nastavak potomstva. Mislim da želi više da se iscimaš oko nje, a udvaranjem meni to ne radiš. Mislim da se tebi to nije ugasilo jer znam šta si mi pričao pre nego što je ona došla i volela bih više da se potrudiš jer je ona rodila tvoje dete. Što se tiče njenih emocija prema Matoroj mislim da je oštećena devojčica koja nije znala šta ju je snašlo. Vidim da Matora ima model ponašanja da je šmeker koji udovoljava devojci do koje joj je stalo. Ne mislim da je Stefani lezbijka, mislim da je to samo životna faza. Vratiće se ne kolosek ispravan. Ušla je ovde sa istim informacijama koje je Matora dobila o meni, a to nije pokušala da upotrebi protiv mene jer su to gluposti kvazi političara koji me je dva puta prosio. Hvala ti na tome. Rekla si da si bila ljubomorna i da me nisi podnosila, a opet to nisi koristila. Zbog toga ti verujems tvari koje pričaš. Ja verujem i Matoroj. Mislim da su stvari preživele na različiti način. Želim ti sve najbolje, navijam da se izdigneš i tebe ću da ostavim. Nisi me nikad uvredila, a on jeste - govorila je Ena.

Naredni je nominovao Jovan Pejić Peja.

- Krenuću od Munje pošto ga duže znam. Kad sam ovde ušao on je ušao sledeći dan i Miljana mi je rekla da mu kažem da je muljav. Nisam hteo, a kad bi se vratio rekao bih mu. On je dečko koji iz kompleksa ruši svoj karakter. On je ovde pokazao kako ne funkcioniše pravi muškarac, kako ne poštuje osobu koja je ovo gledala i posle se ljubio sa Slađom - govorio je Peja.

- Prvo sa Enom - dodao je Munja.

- Možeš sad da radiš sa Enom šta hoćeš. Smatram da je osoba koja je pokazala da nije muškarac, više puta je prodao svog prijatelja zarad nekog rijalitija. Da li se to zove da je drugačiji za stolom ili da ga vuče novac to je pitanje... Munja s neke strane nije loš čovek, ali je povučen novcem i kvari mu se sav karakter. On je pokazao da ima nula karakter čim se ovde rukovao sa Zolom. Stefani sa neke strane krivim za to što je uradila. Čuo sam sa Munjine strane kad je rekao da će da uđe sledeće sezone i da će biti bolji. On će sa detetom da bude tri meseca, a ona opet u rijaliti, pa će novac opet kod mojih prijatelja da pozajmljuje. Za Stefani sam više na Matorinoj strani, ona mi je realnija. Kao što sam rekao Matora od devojaka traži ljubav, zna da prepozna folirante, ali gura to. Devojke verovatno neće da uđu sa njom u vezu jer izlazi po splavovima. Rodila si dete čoveku, a onda si sa osobom koja voli žene. Mene ne može nijedan p*der da uveri da sam to ako nisam. Neću da morališem Stefani, ne družim se puno sa njom, a napolju to što se dešavalo između njih dve ne mogu da kažem da sam na Matorinoj strani, ali ovde mislim da Matora ima više svoj stav, karakter i da više ide srcem. Neka vam je dete živo i zdravo, nadam se da ćeš biti sa tim detetom. Poslaću Munju, a poslaću Stefani - govorio je Peja.

- Presvetom ocu Jovanu ću da odgovorim da ne znam kad je bio fejk kad je mahao krstom i kadio nas ili kad je Enu hteo da ošiša i napadao je? U odnosu njega i Ene on je odabrao Bakija. Potencira priču mama i tata, pa verovatno ima neki problem spolja. Kad je najviše trebalo da je brani sedeo je i glumio da je lud. Ona ga je branila od svih, a on je sedeo nepomično. Ne zaslužuje ovakvu devojku i ko sa decom spava up*šan se budi - dodao je Munja.

- On je spavao ovde sa Kristinom koja ima 20 godina. Ako sam ja klinac koji ovde nije u afektu napravio dete, ja svoje planove imam i nema potreba da pravim dete nekome koga nisam upoznao - nastavio je Jovan.

- Zašto pozajmljuje pare od mene za rulet i uzima moje kačkete? Ne može nikako da bude bolji od mene - rekao je Munja.

Autor: A. Nikolić