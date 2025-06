Ovo nije očekivao: Sanja razvezala jezik i žestoko oplela po Terzi, on ostao zaprepašćen zbog njenog blaćenja! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić.

- Teodora ima krupne snove, a u ovako pospanoj vezi ih nikad neće stvariti. Mislim da si htela da se istakneš i postaneš poznata, ne slažem se da si u vwzi kako bi bila do kraja, mislim da bi to postigla i sama. Mislim da si u odnosu bila iskrena jer bi retko ko trpeo Miljanu Kulić. Ne sviđa mi se što Bebici teraš inat tako što ćeš da flertuješ sa drugima, a to šteti tvojoj slici koju šalješ. Prema meni si prijatna i uljudna, nemam šta da kažem loše. Terza kad je u pitanju volela bih da se komentarišu nominacije jer mi se nije dopalo ovo što čujem i ljudi su postali dupljaci. Ovo što je Dača rekao ponavlja treći put i sve više verujem u to. Ja sam Terzi rekla da razmišlja da li dete ima grčeve, a ne da misli koga grči, ali sam uvredila njega i izvinila se za to. Ja smatram da to nije daleko od istine. Ostaviću Terzu svakako, a da li je pričao tako videćemo - rekla je Sanja.

- Nije mi jasno ovako da me blati, a ja sam stvarno tu za njih. Ti veruješ u Dačine priče, gde je dokaz? Da li je istina da sam rekao da se j*beš u d*pe? U inat celoj kući ću da branim njih dvoje do kraja, a da li ćemo da se družimo koga boli k*rac. Hoćete mene da uvučete da se posvađam sa njima - rekao je Terza.

- Bitno je šta ja znam i u šta Marko veruje, a Terza mi nije bitan - poručila je Sanja.

Autor: A. Nikolić