JOŠ UVEK SE NE ZNA DA LI IMA MISTERIOZNI HEPATITIS: Lekari non-stop prate stanje dečaka (9)!

Na osnovu dosadašnjih rezultata, još uvek se ne može sa sigurnošću tvrditi da li se kod dečaka (9), za koga postoji sumnja da je zaražen hepatitisom nepoznatog porekla, radi o bolesti jetre.

Ovaj misteriozni virus već se pojavio u najmanje 20 država. Dečak je smešten na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu već četiri dana.

Kako je sajt Telegraf.rs preneo reči svog izvora iz te medicinske ustanove, intenzivno se prati mališanovo zdravstveno stanje i obavljaju se ispitivanja. Portal prenosi da je dečak stabilno i da nema bolove, ali da se vodi kao težak pacijent jer mu je jetra u lošem stanju.

Podsetimo, dečak je u bolnicu doveden jer su roditelji primetili da je žut. Doktori su prvo posumnjali na hepatitis A, međutim, ispostavilo se da nije ta vrsta u pitanju.

Kako je za Kurir već ispričao pedijatar dr Saša Milićevića, hepatitis je zapaljenje tkiva jetre.

- Hepatitis je postojao i do sada, ali zabrinjava to što se javlja kod toliko dece i što nijedan od pacijenata nije imao hepatitis A, B, C, D, niti E, a to su poznate vrste hepatitisa. Identifikovan je adenovirus kod pacijenata. Adenovirus obično izaziva lagane infekcije i čudno je da sada napada jetru. Uglavnom izaziva dijareju, kijavicu, nekada povišenu temperaturu.