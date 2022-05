SPASLI IZ PLAMENA 24 ŽIVOTA: Prestonički vatrogasci od početka godine intervenisali 1.860 puta

Vatrogasno-spasilačka brigada Beograda je od početka godine intervenisala 1.860 puta, a iz požara su spasene 24 osobe.

Na teren su najviše puta izlazili zbog izbijanja vatre u stanovima i zgradama. Na sreću, tokom prvomajskih praznika nije bilo mnogo posla za vatrogasce jer su Beograđani, izgleda, poslušali savete nadležnih.

Prema rečima Miloša Majstorovića, komandanta brigade, više od dve trećine intervenicija odnosilo se na požare. On je ukazao da su vatrogasci spasioci svakodnevno ugroženi jer idu tamo odakle svi beže. Kako je naveo, vatrogasna služba je jedna od retkih organizacija koja svuda na isti ili sličan način funkcioniše.

- Mi svakodnevno vežbamo, radimo na taktici, dajemo sve od sebe da budemo spremni za izazove koji nikada nisu isti - rekao je Majstorović. - Svaki gubitak vatrogasaca odražava se na sve. Četiri stradala vatrogasca u proteklih 30 godina su naši najteži gubici, a kao komandantu, jedina želja mi je da se vatrogasci sa intervencija vrate živi i zdravi.

On je dodao da vatrogasno--spasilačka brigada Beograd broji 730 vatrogasaca, a u prijemu za ovu godinu je još 40 njih. Na teritoriji Beograda se nalazi 18 vatrogasno-spasilačkih jedinica, sa vremenom stizanja koje je blizu evropskom, a to je prosek od sedam do devet minuta.

- Otvaranjem nove stanice u Novom Beogradu mnogo smo dobili na brzini dolaska na mesto intervencije - kaže Majstorović.

- A koliko smo uspešni, zavisi od toga koliko ćemo brzo stići. Mi garantujemo da ćemo izaći za jedan minut od poziva, ali onda sve zavisi i kako će se naši sugrađani ophoditi i u saobraćaju i od parkiranja kod objekata do kojih dolazimo.

Statistika beleži da su samo u prethodne tri godine na teritoriji opštine Novi Beograd pripadnici Sektora za vanredne situacije imali ukupno 1.491 intervenciju, od čega je tokom prošle godine bilo 540. Više od polovine izlazaka na teren, odnosno 365 odnosilo se na gašenje požara. Od januara su "preko reke" zabeležene 122 intervencije, 83 su bile požari, a spaseno je 20 osoba.

PROPISANE KAZNE ZA PALJENJE

Paljenje korova postao je najjednostavniji način "sređivanja". Nadležni podsećaju da je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom. U suprotnom, slede visoke kazne za nepoštovanje odredaba Zakona o zaštiti od požara kojima se zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Za fizička lica predviđene kazne su od 10.000 do 50.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara.

Autor: