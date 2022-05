Svaka čast! Direktor Komunalnog preduzeća u Irigu rizikuje život da bi popravio semafor i spasio tuđe živote! (VIDEO)

Novković je svojim primerom pokazao svima kako treba da se brine o lokalnoj zajednici.

Iako se ponekad čuju kritike na račun zalaganja zaposlenih u javnom sektoru, tako nešto sigurno ne može da se prigovori direktoru Komunalnog preduzeća u Irigu, Milanu Novkoviću. Naime, ovaj mladić je do sada više puta dokazao da svoj posao shvata veoma ozbiljno i odgovorno.

Kako su za 24sedam ispričali Irižani, Novković je, zahvaljujući svom požrtvovanju i zalaganju na poslu, odavno pokupio njihove simpatije.

– Ukoliko se nešto desi u našem mestu, a u tom trenutku, iz nekog razloga nema radnika koji bi to mogli da reše, naš direktor Komunalnog preduzeća sam odlazi da to rešava. Zbog toga je postao omiljen u gradu, a koliko sam čuo samo reči hvale imaju o njemu i u Vrdniku gde je rođen – rekao je za naš portal meštanin Iriga, Vladislav B.

Prema rečima Irižana, Novković ih je nedavno posebno oduševio kada je praktično rizikovao sopstveni život da bi uklonio pokvaren semafor i tako sprečio da neko bude povređen.

– Neko od prolaznika je snimio Milana dok je to radio… Možda nekome sa strane to izgleda neobično, ali kada je naš direktor Komunalnog preduzeća u pitanju, mogli bismo reći da je to uobičajeno – ispričala je Marija P.

I zaista, kada se slušaju priče meštana Iriga o Novkoviću, reklo bi se da je mladi direktor postavio zadatak svim svojim kolegama.

– Jednom se desio smrtni slučaj. Bio je praznik, a dežurni radnik se razboleo tako da nije bilo nikoga da iskopa raku. Čuvši za to, direktor je otišao na groblje i sam iskopao raku za pokojnika kako porodica ne bi čekala nekoliko dana na pogreb. Kada sam to čuo, zaista sam ostao bez reči. Gospodin Novković zaista zaslužuje samo pohvle ne samo zbog toga što posvećeno obavlja svoj posao, nego i zato što je pokazao da ima veliko srce – priča nam Irižanin Petar V.

Isto mišljenje deli i jedna njegova starija sugrađanka, Ljiljana K.

– Onda kada čuje da neki kontejner nije ispražnjen, sam seda u kamion u toku noći i ide da prazni kontejnere kako bi građani ujutru imali gde da bacaju smeće. Ukoliko ima još ovakvih mladih, naša zemlja zaista nema razloga za brigu – ispričala je ona.

Inače, Novković je svojim primerom pokazao svima kako treba da se brine o lokalnoj zajednici ali i svojoj zemlji. Naime on je nekoliko godina živeo u Kini, gde je Kinezima predavao srpski jezik.

Tokom epidemije koronavirusa, odlučio je da se vrati u Srbiju i angažovao se da pomogne lokalnoj zajednici. Sudeći prema reakcijama njegovih sugrađana, to mu za sada veoma ide od ruke.

