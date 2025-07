KISELINOM POLILA LJUBAVNIKA PO GENITALIJAMA: Umro je posle 28 dana u bolnici, a evo kako ona pokušava da izbegne suđenje

Istraga je razjasnila okolnosti i motiv ove tragedije koja je izazvala šok u lokalnoj zajednici.

J.Đ. želi da postigne sporazum o priznanju krivice radi ublažavanja kazne.

Negotinka J.Đ. (53) koja se sumnjiči da je 28. decembra prošle godine sredstvom za čišćenje kupatila polila po genitalijama svog ljubavnika (59) usled čega je posle 28 dana preminuo u niškoj bolnici, želi da izbegne suđenje.

Prema pisanju medija, nakon okončanja istrage dokazano je da je ona odgovorna za tragediju, pa je J.Đ. odlučila da sklopi sporazum o priznanju krivičnog dela.

- Branilac okrivljene nam je ponudio zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela teška telesna povreda sa smrtnim ishodom. Pregovaranje o sporazumu zakazano je za 7. juli, osim okrivljene i njenog branioca pravo da prisustvuju imaju i rodbina stradalog čoveka i njihov punomoćnik. Proći ćemo kroz sve spise predmeta, odlučićemo o visini kazne koju ćemo ponuditi i ako postignemo sporazum on će biti upućen na razmatranje Apelacionom tužilaštvu u Nišu. Ako se oni saglase sa sporazumom, on se upućuje na potvrđivanje Višem sudu u Negotinu - objašnjavaju u Višem javnom tužilaštvu

Ponuda za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela usledila je nakon okončanja dokaznog postupka. Prikupljeni dokazi u toku istrage teško terete J.Đ. jer je nesumnjivo ustanovljeno da je delo počinila sa umišljajem te da je smrt njenog ljubavnika posledica njene radnje a ne propusta lekara koji su se za njegov život borili skoro mesec dana.

- Praćenjem finansijskih transakcija njene kartice uspeli smo da saznamo da je istog dana kada je napala muškarca, tačnije oko podneva 28. decembra u jednoj radnji u Negotinu ona kupila profesionalno sredstvo za otpušavanje cevi. To dokazuje da je delo učinjeno sa umišljajem odnosno da ga je planirala. Međutim, presudan dokaz koji je potpuno oborio njenu odbranu je nalaz Sudsko medicinskog odbora u Beogradu da je smrt uzročno posledično vezana za preduzetu radnju, odnosno za polivanje kiselinom. Identifikaciji sredstva upotrebljenog za napad na muškarca pomogla je i sama S.Đ. jer se tom prilikom i sama povredila a kada je zatražila zdravstvenu pomoć, lekarima je kazala da se polila tečnošću za otpušavanje cevi - navode u tužilaštvu.

Tokom istrage rasvetljen je motiv tragičnog obračuna o kome i dalje bruji čitav Negotin. S.Đ, i stradali muškarac mada oboje u braku, u emotivnoj vezi bili su tri godine. Suprug S.Đ. je za to saznao i čak njihovu vezu dokumentovao video snimkom koji je pokazao nekim ljudima. Osim što je obrukao, on je zbog preljube izbacio iz kuće. Očajna žena potražila je utehu u naručju čoveka sa kojim se viđala nadajući se da će on ozvaničiti njihovu vezu. Međutim, on je odlučio da ostane u braku bez obzira na njeno insistiranje.

Nastradao jer nije hteo da ostavi ženu

Kobnog dana, nakon intimnih odnosa ona ga je polila kiselinom u nameri da ga kazni za ovakvu njegovu odluku.

Sagovornici upoznati sa ovim događajem kažu da smatraju da ona nije imala nameru da ga ubije već samo da mu uništi muškost ali su stvari pošle po zlu.

- U prvi mah nije delovalo da se radi o teškim povredama pa je zbog toga krivično gonjenje preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu. Muškarac je bio svestan, pokušavao je da zaštiti ljubavnicu pa lekarima u Negotinu nije kazao šta mu se desilo. I pred organima gonjenja takođe je pokušavao da umanji njenu odgovornost da bi se saznalo da je tako povređen sakrio dokaze koji su je teretili. Na pitanje policije gde se nalazi čaršaf koji bi bio značajan dokaz on je rekao da ga je bacio u kontejner a kada mu je predočeno da tamo nije nađen, tvrdio je da je smeće verovatno već odneto - navode izvori.

J. Đ. je osumnjičena za krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom iz člana 121 st 3. Krivično zakonika u kojem se navodi da ako je usled teške telesne povrede nastupila smrt povređenog lica učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dve do 12 godina.

Autor: S.M.