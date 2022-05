'KURIR SAMO BANE!' Potrošači besni: Jave da nikoga nije bilo na adresi, pa paket odnesu u magacin!

Gotovo da ne postoji osoba u Srbiji koja kupuje preko interneta, a da nije imala problem ili neprijatnost sa kurirskim službama koje tu robu dostavljaju.

Onlajn trgovina je doživela ekspanziju, naročito tokom epidemije korone, a kako se povećao broj trgovaca koji posluju preko interneta, tako se povećao i broj prevara, ali i trikova dostavljača, koji, sudeći po iskustvima potrošača, u poslednje vreme imaju praksu i da ne najavljuju dolazak na adresu.

Medijima su se javili potrošači koji se žale da kurirske službe imaju sve učestaliju praksu da nenajavljeni samo dođu na adresu koju je prijavio kupac i, ukoliko nema nikoga, pošalju SMS naručiocu da su bili i pošiljku odnesu u magacin.

Često poručujem preko interneta i u početku nisam imao problema sa dostavljačima. Međutim, poslednjih mesec dana mi se tri puta desilo da poručim nešto, a da ne dobijem informaciju od kurira kada pošiljka treba da stigne. Obično ujutru treba da stigne poruka da očekujem pošilju tad i tad, ali sad sve češće uopšte ne najavljuju svoj dolaza - kaze jedan građanin i nastavlja:

- Logično je da me operater pozove kad prave raspored dostave i pita u koje vreme će biti kod kuće, jer ja radim i ne mogu da gatam u pasulj kada će njima pasti na um da se pojave na mojoj adresi. Ono što ja naručujem nije nikakva kvarljiva roba, pa nije problem ni da se dogovorimo da dostave dan kasnije ako ne možemo da uskladimo termine. Ali jok. Njih baš briga za klijente. Čim vide da kupac nije na adresi, samo mu pošalju poruku da su bili, a paket odnesu u magacin, koji mom stanu nije nimalo blizu - kaže ljutito on.

Takođe, jedna žena se požalila kako joj je dostavljač kurirske službe rekao da nije isporučio paket jer mu se niko nije javio na telefonski poziv.

U poslednje vreme se dešava da isporuka kasni i po tri-četiri dana, pa ne možeš ni da znaš kada će kurir da bane, a pritom se i ne najave. Obično smo na poslu u vreme kada se pošiljke isporučuju, pa sam zbog toga ostavila adresu majke, koja je u to vreme kod kuće. Dok sam bila u prevozu, nisam čula poziv dostavljača - priča ona i dodaje:

- Odmah je poslao i poruku da je probao da obavi isporuku, ali da nikoga nije bilo na adresi. Nije pozvonio ni na interfon, majka bi čula jer je u to vreme bila kod kuće. Kada sam pozvala dostavljača, rekao je da, pošto je video da se ne javljam, produžio je dalje jer je pomislio da nema nikoga kod kuće, a i nije imao gde da parkira vozilo. Pukao mi je film, jer mu dajem 450 dinara za dostavu, pa još moram i na noge da mu dođem u magacin. S obzirom na to da plaćam isporuku na adresu, a ne na ulici, očekujem i da on dođe na vrata - rekla je ona.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača, kaže za Kurir da su ovakve žalbe jako česte i da udruženja za zaštitu potrošača stalno dobijaju pozive i primedbe na rad pojedinih kurirskih službi.

- Kurirska služba mora da poštuje pravilnik koji ima sklopljen sa pošaljiocem robe. Oni su dužni da odaberu službu koja poštuje sve propise, od najavljivanja kupcima do krajnje dostave na adresu. Međutim, ima i ovakvih primera i ne znamo kako takve kurirske službe uopšte posluju ukoliko krše poštanski saobraćaj. Onaj ko prima pošiljku morao bi da bude obavešten o vremenu isporuke, a paket bi trebalo da se dostavi na adresu.