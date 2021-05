Uznemiravanje preko interneta uzima maha, a priče o proganjanju ili dobijanju slika polnih organa i uznemiravajućih poruka, gotovo da možete da čujete od svake druge devojke.

U nameri da sazna kakva su iskustva devojaka na Instagramu, a kakva na Reditu, jedan od korisnika je rešio da postavi pitanje svim formušicama. Ono što je iznenadilo sve jeste činjenica da su se pored devojaka oglašavali i muškarci, koji su iznosili iskustva koja su čuli od drugih žena.

"Devojke redita, koliko često vam se javljaju random momci u inboks na drugim mrežama, a koliko često ovde? I koji procenat od tih likova je nepristojan a sa koliko njih razvijete neku priču?", napisao je on.

Iako je pitanje bilo upućeno devojkama, jedan od prvih konstruktivnih odgovora došao je od strane muškarca koji je naveo da njegova verenica na Instagramu dobija slike muških polnih organa.

"Mojoj verenici svakih mesec il dva stigne slika polnog organa u inboks na Fejsbuku ili Instagramu. Svaki put kad mi pokaže se čudim kakvih debila ima...", napisao je jedan.

Ubrzo su se javile i žene.

Prva koja se otvorila, bila je devojka koja je preko Redita imala, kako je rekla, samo jedan pokušaj stupanja u kontakt radi odnosa, dok je na Instagramu svakodnevno dobijala eksplicitne poruke, i to od maloletnika, iako nije imala nijednu svoju sliku na profilu.

"Fejsbuk koristim baš dugo i niko mi nikad nije upao u inboks, sem jednog nigerijskog princa. Ovde (na Reditu) je jedan džentlmen ponudio seksualne usluge ali je sasvim pristojno ispoštovao moje odbijanje. Al' zato Instagram... Moj profil nije imao nijednu moju fotku, sve moji umetnički pokušaji... Klinci od 14 ili 15 godina su mi bombardovali inboks prostaklucima pa sam ga ugasila."

Još jedan slučaj navalentnosti i neprimerenog ponašanja muškaraca na društvenim mrežama, a koji je čisto seksualno uznemiravanje, podelio je još jedan korisnik ovog foruma.

"Prišao ja nekoj devojci u klubu i kaže ona meni odmah "jedan od tvojih drugara za tvojim stolom mi je poslao sliku organa ničim izazvan, ne mogu da verujem kakav idiot", ja je pitao da mi kaže koji je i ona neće, i ja kad sam se vratio za sto pitao to njih četovricu i svaki kaže da nije on, i tu kreće zavrzlama i istraga međusobna nas petorice ko bi to mogao biti. Nikad nisam saznao i dalje bih voleo da znam ko je taj debil", napisao je on.

Devojka koja se javila sledeća navela je Tviter kao mrežu gde je bila najaktivnija, a gde je takođe imala i najgore iskustvo, koje je sa intereneta prešlo u proganjanje u realnom životu.

"Meni su se najviše javljali na Tviteru jer je to mreža gde sam bila najaktivnija. Bilo je dosta njih koji su bili u fazonu "šta bi ti radio aaa", a bio je jedan lik koji me je bukvalno proganjao i pisao mi video sam te danas kod Vuka, video sam te u busu, ispred zgrade sam ti i tako to. To me je baš bilo uplašilo i tada sam smanjila postove na mrežama. Ovde na Reditu mi se nisu nešto puno javljali, ali svako ko se javi trudim se da budem maksimalno ljubazna i fina.", pojasnila je ona.

Posle više odgovora koji su stigli od strane devojaka, korisnice Redita su se opustile, te su počele da se javaljaju u većem broju. Jedna od njih, navela je kako je jedini put kad je blokirala nekoga bio upravo na Reditu i to zbog napadnosti.

"Javljaju mi se i ovde i na Instagramu (jedine društvene mreže koje koristim) ne puno ali jave se... Nijedan lik nije bio neprijatan u bilo kakvom smislu, uvek sam se trudila da budem što ljubaznija i to je to. Mada jesam jednog lika ovde blokirala bio je navalentan mnogo za moj ukus", bila je krajnje iskrena ona.

Među njihovim primerima, jedan se posebno izdvojio pokušajem originalnosti od strane neimenovanog momka, koji je na kraju, od stida i sramote, morao da obriše čitavu konverzaciju sa ovom reditorkom.

"I dan danas najomiljeniji upad mi je bio "kako se devojka poput tebe može izvesti na kolače?" Pristojno sam ga odbila, pristojno je primio odbijanje a zatim obrisao sve poruke. Kaže legenda ako ne vidiš poruke da se nikad nije ni desilo".

