Stručnjak za bezbednost na internetu: Teško ćemo locirati odgovorne ako je mejl o bombi stigao iz inostranstva

Ovakve situacije su daleko od smešnih, ne smeju da budu šala i treba krivično-pravno goniti počinioce.

- U slučaju da je server, sa kojeg su poslati mejlovi o postavljenim bombama u školama, u inostranstvu, srpska policija će morati da sarađuje sa stranim kolegama, kako bi odgovorni bili pronađeni i uhapšeni - kaže stručnjak za bezbednost na internetu Katarina Jonev Ćiraković.

Po rečima Katarine Jonev Ćiraković, stručnjaka za internet bezbednost, reč je o ozbiljnom krivičnom delu iza kojeg, kako smatra, stoji organizovana grupa ljudi.

- Poslednjih nedelja, svedoci smo porasta lažnih dojava o postavljenim bombama. Za razliku od mnogih prethodnih dojava, ovog puta su pretnje stigle na mejl adrese čak 97 škola u Beogradu je dobilo mejl iste sadržine čime se može zaključiti da iza ove akcije stoji ista grupa ljudi. Šokirana sam kao i roditelji dece, da se ovakve stvari dešavaju - ogorčena je Jonev Ćiraković.

Ona naglašava da Srbija nije jedina zemlja u kojoj se to dešava i daje primer iz susedstva - Crne Gore.

- Dok sa jedne strane deo javnosti misli da je reč o neslanoj šali (da podsetim da je krajem aprila ove godine u Crnoj Gori nakon primljenih dojava o postavljenim bombama u školama policija uhapsila dva maloletnika) ne smemo ispustiti na sekund iz vida bezbednost građana i dece. Stoga svaku dojavu moramo ozbiljno shvatiti, a nadležna lica moraju da ispitaju. Ovakve situacije su daleko od smešnih, ne smeju da budu šala i treba krivično-pravno goniti počinioce. A ako je izazivanje panike među decom, roditeljima, građanima bio cilj, uspeli su ali - šta je poenta i šta stoji iza takvog čina - pita se naša sagovornica.

- Reč je o ozbiljnom krivičnom delu! S obzirom na to da su pretnje stigle putem mejl adresa i da to jeste jedan oblik internet kriminala, verujem da je Odeljenje za visoko-tehnološki kriminal već uključen na istraživanje porekla pretnje, odnosno odakle su mejlovi poslati. Moguće je da su pretnje stigle i iz inostranstva, odnosno da su poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, stoga će policija sarađivati i sa drugim državama da bi se locirali oni koji su mejl poslali. Da li je to jednostavan posao? Nije, daleko od toga, ali želim da verujem da će počinioci biti pronađeni - zaključuje stručnjak za bezbednost na internetu Katarina Jonev Ćiraković.

Autor: