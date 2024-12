VREME JE ZA IGRU ISTINE! Kristijan želeo da sazna koliko Andrea veruje Saletu, njen odgovor ŠOKIRAO sve (VIDEO)

Ne smeju da lažu!

Na adresu imanja rijalitija "Farma" stiglo je pismo i obavestilo učesnike da je vreme za igru istine.

Prvo pitanje je postavio Kristijan Golubović.

- Pitanje za Reu, juče si mi rekla da si očekivala da stavim Elenu i Luksa, što ja nisam hteo, a ti si rekla da hoćeš da dokažeš da se između njih ništa neće desiti. Šta tebe tu interesuje? -pitao je Kristijan.

- Ništa se između njih ne bi desilo. Verujem mu hiljadu posto, pogotovo posle današnjeg razgovora. Elena je našla dečka, tako da ni ona sebi ne bi dozvolila to. Više verujem u njega nego u nju, jer vidim da me voli. On sa mnom leže i sa mnom se budi -rekla je Rea.

- Zašto si onda tako bojažljivo reagovala? -pitao je Kristijan.

- Možda sam bila nervozna, ali smatram da smo imali toliko razgovora i verujem mu -rekla je Rea.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić