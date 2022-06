STIŽU OLUJE SA GRADOM I JAKIM VETROM! RHMZ IZDAO JOŠ JEDNO UPOZORENJE: Smenjivaće se paklene temperature i žestoke nepogode

Danas do 33 stepena, ali stiže zahlađenje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se od danas do 9. juna očekuju pljuskovi i grmljavine, koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom.

Očekuje se količina padavina veća od 20 mm za kratko vreme.

U Srbiji će danas biti promenljivo, toplo i nestabilno vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne i uveče mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno i kratkotrajni grad.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Vetar slab i umeren, uglavnom severni i severoistočni.

U Beogradu će biti toplo i nestabilno, pre podne sa dužim periodima sunčanog vremena, a popodne i krajem dana povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kada stiže zahlađenje?

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu i najavio sredinom nedelje prijatnije i svežije vreme.

"U ponedeljak i u utorak u većem delu Srbije pretežno sunčano, posle podne uz jači razvoj oblačnosti, pa će ponegde biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim i u planinskim predelima. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C.

U sredu jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju grmljavinske nepogode i obilnije padavine. U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Sredinom sledeće sedmice biće nešto prijatnije i svežije, ali zbog pljuskova očekuje se i sparno.

Prosek maksimalne temperature za ovo doba godine je od 23 do 27°C, tako da će maksimalne tempertaure u narednom periodu biti iznad prosečnih vrednosti, u subotu za oko sedam stepeni, a od nedelje do sredine sldeće sedmice više za tri do pet°C", napisao je Đurić na Fejsbuku.