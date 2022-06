POZNATI SVETSKI STRUČNJAK OPERIŠE DECU U TIRŠOVOJ! Juče izveo dva teška zahvata, a nekada su od tih srčanih mana mališani UMIRALI PO ROĐENJU

On je 9. put u Srbiji a do sada je sa našim lekarima spasao više od 30 dece.

U Univerzitetsoj dečjoj klinici u Tiršovoj ulici gostuje jedan od vodećih svetskih dečjih kardiohirurga Martin Kostolni, koji bi trebalo sa našim lekarima da izvede 4 hirurške procedure REV i NIKAIDOH metodom, za lečenje kompleksne transpozicije velikih arterija kod dece. Juče je u ovo beogradskoj klinici operisano dvoje dece, a danas su planirane još dve operacije.

Profesor Kostolni je iz Velike Britanije, a jedan je od vodećih dečjih kardiohirurga u londonskoj bolnici "Grejt Ormond strit". On je svetski priznati specijalista za složene srčane mane.

Kostolni je tim povodom izjavio da je došao da obavi ove komplikovane operacije, ali i da razmeni ideje i iskustva sa ovdašnjim kolegama sa kojima sarađuje godinama.

- Komplikovane operacije se ne mere samo stepenom preživljavanja koji je u današnje vreme izrazito visok, kardiohirurgija je zaista uspešna i za najteže mane, preko 96 odsto je sansa za preživljavanje. Ali, mi želimo da ta deca dobiju kvalitetan način života, i to je nešto što možemo da procenimo tek kada prođe vreme koje nije malo. To je 15 do 20 godina. Mi jesmo to uspeli da učinimo kod ovih pacijenata. Videćemo, meri se po stepenu kvaliteta života, po broju reintervencija koje moraju da se urade i interventnih kardioloških procedura - kazao je Kostolni na konferenciji za novinare nestrpljiv da ponovo uđe u salu.

On je u Srbiji 9. put i do sada je operisao sa lekarima iz Tiršove više od 30-oro dece.

Kako je objasnio prof. dr Slobodan Ilić, načelnik Službe za kardiohirurgiju u Tiršovoj, juče je operisano dvoje dece, a danas će još dvoje.

- Martin dolazi iz jedne veoma čuvene institucije, iz bolnice u Londonu koja je osnovana 1852. godine i prva je bolnica koja je u engleskom govornom području napravljena za lečenje dece. Ima veoma razvijen kardivaskularni program, koji datira sad više od jednog veka. Ono što mi je posebno zadovoljstvo da kažem jeste da mi imamo sa tom bolnicom više od 30 godina saradnju i da svako ko se bavi tom vrstom poslabio hirurg, anesteziolog ili kardiolog jeste neko vreme proveo na treningu u toj bolnici. Saradnja je zaista razvijena i kao kruna te saradnje imamo doktora Branka Mimića, koji je započeo svoju karijeru ovde a uskoro će postati punopravni član njihovog tima - kaže prof. dr Ilić:

- Ovo je Martinova 9. poseta i operisano je više od 30 dece sa veoma kompleksnim uođenim manama srca. Jučerašnje operacije koje smo radili spadaju u domen transpozicija velikih arterija. To su dve komore koje pumpaju krv i iz svake izlazi odgovarajući krvni sud. Oni su kod transpozicije velikih krvnih sudova promenili svoja mesta i to jeste veliki problem, i ta deca su pre 50-ak godina nažalost završavala fatalno tokom prvih dana ili meseci života. Sada ta deca skoro sva preživljavaju i vode veoma kvalitetan način života.

Prema njegvovim rečima ono što sada predstavlja problem jeste transpozicija sa opstrukcijom ili sa stenozom koja se nalazi ispod plućne arterije.

- Za to su u prošlosti kreirane uglavnom dve odnosno treća operacija koja poslednjih godina dobija sve više na popularnosti. Prva operacija je Rastelijeva operacija, to su operacije koje prave jedan tunel koji preusmerava preko otvora krv ka aorti a nekakvom plastikom plućne aorte se omogući protok krvi. Jedno dete je juče dobio Nikaidoh intervenciju, a prvo dete koje smo radilo je dobilo REV proceduru, koja je takođe bolja od prve Rastelijeve operacije koju smo do sada radili. Danas planiramo da uradimo dve intervencije, dve operacije. Jedan je dečak kog u prošloj Martinovoj poseti, nažalost, smo morali da skinemo jer nije bilo vremena da se uradi ta operacija, i drugo je dete koje smo mi operisali pre 7,8 godina, sada zahteva dodatak - objasno je prof. Ilić.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doc dr Predrag Sazdanović rekao je da se na ovaj način prave velike uštede za Fond zdravstva, kao i da postoji tri benefita.

- Danas smo svedoci da Martin Kostolni došao ovde da pomogne spskim pacijentima. On je najaznačio da najkomplikovanije operacijen koje se izvode ne bi bile moguće bez odlične ekspertize i pripreme pacijenata koji se svakodnevno izvode u Tiršovoj. Jedna ozbilja kombinacija između naših vrhunskih lekara i stručnjak sa strane. Ako tome dodamo i entuzijazam Martinov prema Srbiji, uspeh je zagarantovan - rekao je Sazdanović.

On je podseio da filozofija Ministarstva zdravlja unazad 7,8 godina podrazumeva da se za najkomplikovanije procedure angažuju strani stručnjaci što je velika ušteda za fond.

- Da li je to ortopedija, hirurgija, dečija hirurgija... Generalno su tri dobiti takve filozofije. Prvo naši pacijenti dobijaju najbolju moguću zdravstvenu negu i lečenje od najboljih lekara u Evropi u Svetu. Druga dobit je je da naši lekari uče najbolje operacije ovde u Srbiji, i treća kategorija uspeha je da ti pacijenti ostaju u Srbiji i uštede za fond su ogromne. Poznato mi je da su recimo uštede u kičmenoj hirurgiji, koje se sprovode u Kragujevcu i Novom Sadu donele preko 5,5 miliona evra u fond - rekao je Sazdanović.

Direktor Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj dr Siniša Dučić zahvalio se timu koji sprovodi prof. dr Slobodan Ilić, kao i prof. dr Kostolniju.

- Sloba je neko ko je razvio dečiju kardiohirurgiju u našoj zemlji i ovo ljudi dolaze iz pijeteta prema Slobodanu i nama pomažu puno, i naši lekari odlaze tamo na edukaciju.

Deveti put boravi u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, i u ovoj seriji operacija je, zajedno sa timom kardiohirurga klinike, izveo 4 hirurške procedure REV i NIKAIDOH metodom, za lečenje kompleksne transpozicije velikih arterija kod dece. On sa našom klinikom sarađuje od 1986. godine i do sada je kod nas uradio nekoliko zahvata na srcu, koji ovde nisu ranije izvedeni.