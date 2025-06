HIT! U Moskvi zabeležen najhladniji 30. jun, od kada su počela merenja! Evo koliko stepeni je izmereno danas u 15 sati

U celokupnoj istoriji meteoroloških posmatranja, danas je u Moskvi zabeležen najhladniji 30. jun do sada, a zabeležen je i rekordno nizak atmosferski pritisak, izjavio je vodeći stručnjak meteorološkog centra Fobos Jevgenij Tiškovec.

"Poslednji dan juna postao je najhladniji u celokupnoj istoriji Glavne meteorološke stanice Moskve. Do 15 časova termometar je pokazivao samo plus 12,6 stepeni. Oboreni su antirekordi iz 1962-1976. godine, kada je na današnji dan bilo plus 14 i plus 14,7 stepeni", rekao je Tiškovec za RIA novosti.

Prema meteorološkoj prognozi, zbog blizine olujnog centra ciklona u Moskvi se beleži i rekordno nizak pritisak.

Autor: D.B.