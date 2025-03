Prvi tropski dan u Srbiji, ovaj grad merio 30 stepeni: Noćas kišovito, do ovog dela stižu i pljuskovi sa grmljavinom

Prvi tropski dan ove godine zabeležen je u Srbiji i to nikada ranije. Maksimalna temperatura u Kruševcu dostigla je 30 stepeni, a širom centralne i jugoistočne Srbije 28-29 stepeni.

Inače, tropski dan u meteorologiji je dan kada maksimalna tempeatura dostigne ili pređe 30 stepeni.

Dakle, širom Srbije danas je zabeležen pravi letnji dan sa temperaturama iznad 25 stepeni, dok je u Beogadu oko podneva mereno maksimalnih 24 stepena.

Istovremeno, do Vojvodine je došlo do prodora hladnog fronta sa kišom, uz severozapadni vetar. Dok je širom Srbije bilo 25 do 30 stepeni, istovremeno, na severu Vojvodine temperatura nije prešla jesenjih 10 stepeni.

U toku poslepodneva hladni front širo se preko Šumadije ka centralnoj i zapadnoj Srbiji, uz kišu i pljuskove, a temperatura je u kratkom vremenskom intervalu opala za 10 do 15 stepeni.

Nad našom zemljom i područjem danas je zabeležena velika temperaturna razlika, s obzirom na to da je sa jugozapada strujala veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike, uz temperature u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji, u Makedoniji i u Bugarskoj dostigle tropskih 30 stepeni, u Grčkoj 31 stepen, a na jugu Turske čak 33 stepena. Istovremeno, na severu i severozapadu Balkana bilo je 5 do 10 stepeni, a na severu Norveške jutros je mereno -33 stepena.

Dakle, naše područje i jugoistok Evrope danas su bili najtopliji deo Evrope.

Sa južnim strujanjem, sa severa Afrike i iz Sahare do Srbije i jugoistoka Evrope stigle su i ogromne količine peska, pa je padala prljava, odnosno obojena kiša.

Ove večeri u Srbiji je oblačno i hladnije sa kišom i pljuskovima. Ponegde pada kiša i umerenog intenziteta. Na jugu i jugoistoku je suvo.

Trenutne temperature kreću se od 8 stepeni na severu Vojvodine do 14 stepeni u centralnim predelima Srbije, u Beogradu je 12 stepeni. Na jugu, jugoistoku i istoku Srbije i dalje je veoma toplo, uz temperature do 19-20 stepeni. Zlatibor i Sjenica mere 9 stepeni.

U toku večeri i noći širom Srbije biće oblačno sa kišom i pljuskovima. Kasnije tokom večeri iz Bosne do zapadnih predela Srbije stići će i obilni pljuskovi sa grmljavinom, a prvi na udaru grmljavinski procesa naći će se Podrinje.

U nastavku noći oblačni i padavinski sistem u jugozapadoj visinskoj struji premešaće se prema istoku i severoistoku.

Samo na jugu i jugoistoku Srbije tokom cele noći ostaće suvo.

Iako je u prizemlju vetar okrenuo na severozapadni, u višim slojevima atmosfere i dalje preovladava jugozapadno visinsko strujanje, pa i dalje zbog peska iz Sahare pada prljava kiša.

Drugog dana vikenda u Srbiji svežije, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice osetno hladnije, temperatura u padu i za 20 stepeni u odnosu na današnji dan. Očekuje se kiša, na planinama i sneg, a ka utorku sneg ponegde i nižim predelima.

Od srede stabilizacija vremena. Očekuje se vedro vreme, ujutro i mraz, a početak proleća doneće otopljenje i temperaure oko 20 stepeni.



Autor: Jovana Nerić