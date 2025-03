I do 25 stepeni, pa pljuskovi i olujna košava! Za dva dana počinje proleće: Prognoza do kraja marta

Nakon letnjeg vikenda i temperatura i do 30 stepeni, što je prvi tropski dan ove godine u Srbiji, početak ove sedmice povratio nas je u zimu, a uz kišu, sneg i olujni severac, temperatura je opala za više od 20 stepeni i to usled prodora ledene vazdušne mase sa istoka i severoistoka Evrope.

Na severu Srbije danas je vedro, u ostalim predelima promenljivo oblačno.

Ledeno je. Trenutne temperature kreću se od 1 do 5 stepeni, u Beogradu je 3°C. Zlatibor i Sjenica mere -4, a Kopaonik -10°C. Jak severni i severozaapdni vetar dodatno pojačava subjektivni osećaj hladnoće. Krajem dana vetar će biti u slabljenju.

Podsetimo, za vikend temperature u Srbiji dostizale su 30 stepeni.

Nakon što su za vikend jugoistok Evrope i Srbija zbog priliva vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike bili najtopliji u Evropi, danas su među najhladnijim, usled prodora ledenog vazduha sa istoka kontinenta.

Zbog mraza, u periodu do petka preporučuje se ogroman oprez kada su poljoprivredne i ratarske kulture, jer očekivane mininmalne temperature mogu da naprave katastrofalne posledice, pa su neophodne adekvatne mere zaštite.

Do početka proleća ostala su još samo dva dana, a ono će početi u četvrtak, u 10:01. Narednih dana pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska biće vedro. Sve do petka ujutro mraz, a sreda i četvrtak doneće jutarnje temperature od -8 do -2, lokalno i nižeod -10°C. Tokom dana postepeno toplije, a tek od četvrtka, uz temperature do 15 stepeni.

Početak proleća doneće osetniji porast temperatura, a od vikenda neće biti opasnosti od mraza, bar do kraja marta.

Već u petak maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni. Južni vetar biće u pojačanju, vazdušni ptitisak u osetnijem padu, a sa Mediterana se očekuje priliv tople vazdušne mase.

Za vikend se očekuje naoblačenje, ponegde će biti kiše i pljuskova. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni.

Zbog ciklonske aktivnosti sa zapada, početak sledeće sedmice doneće još toplije vreme.

Maksimalna temperatura i do 25 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, sredinom sledeće sedmice očekuje se manje zhalađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće u padu za 5 do 7 stepeni, ali ostaće toplo za ovo doba godine.

Sam kraj marta doneće umereno do pretežno oblačno i promenljivo vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 15 do 20 stepeni, a jutarnje oko 10 stepeni, tako da neće biti opasnosti od mraza.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 10 do 15 stepeni, one su za vikend bile za 15 stepeni više od proseka, a početak sedmice doneo je drastičan pad, pa će danas i sutra biti niže za 5 do 10 stepeni. Od četvrtka se temperature vraćaju na prosečne vrednosti, a početak proleća i kraj marta doneće natprosečno toplo vreme.

Autor: Snežana Milovanov