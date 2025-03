Baba Marta donela kišu i sneg, temperatura sa 30 pala ISPOD NULE: Evo kakvo nas vreme čeka, detaljna prognoza

Pravo jesenje i zimsko vreme zahvatilo je danas Srbiju usled prodora vrlo hladne vazdušne mase sa severa i severoistoka Evrope, iako je do početka proleća ostalo samo još nekoliko dana.

Inače, prvog dana vikenda temperature u Srbije bile su prave letnje, uz vrednosti do 27-29 stepeni, a u Kruševcu je izmereno 30 stepeni. Bio je to prvi tropski dan u Srbiji i najraniji ikada. Istovremeno, zahlađenje koje je već u subotu zahvatilo Vojvodinu, ulovilo je temperature do 10 stepeni.

Drugi dan vikenda doneo je severu Srbije pravo jesenje vreme i temperature u Subotici do 6°C, dok je na jugu i jugoistoku bilo pravo prolećno, u Leskovcu čak 25°C. Međutim, jugoistok Srbije našao se na udaru i jače grmljavinske aktivnosti, pa je Niš oko 13 časova zahvatila i jaka grmljavinska oluja sa gradom i naglim padom temperatre vazduha, pa je jače zahlađenje do kraja dana zahvatilo i jug Srbije.

U odnosu na vikend, današnje temperature niže su i za 20 stepeni. U celoj zemlje je oblačno, vetrovito i veoma hladno sa kišom, dok na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine pada sneg.

Trenutne temperature kreću se od 4 do 8°C, u Beogradu je 5, a u Negotinu 9°C. Sjenica meri 2, Zlatibor 1°C.

Ovo su ujedno danas i maksimalne temperatu reza danas. Podsetimo, u subotu Kruševac je merio 30, danas 8 stepeni, a Leskovac je juče merio 25, danas 8 stepeni. Nakon 15 stepeni koliko je mereno za vikend, na Kopaoniku danas veje sneg, a ovog popodneva je -4°C.

Dok je za vikend Srbija bila najtopliji deo Evrope, danas je među najhladnijim.

Prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbije je od 10 do 15 stepeni. Dakle, za vikend bilo je toplije i za 15 stepeni od proseka, dok su one danas nakon drastičnog pada znatno ispod normale i takve će biti do srede, nakon čega se očekuje otopljenje i povratak temperatura u drugoj polovini sedmice na normalne vrednosti, potom i naprosečene.

U Srbiji će i do kraja dana biti oblačno i veoma hladno sa kišom, na planinama sa snegom, uz spuštanje snežne granice.

Duvaće veoma jak severni i severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije i sa olujnim udarima od 70 km/h.

U toku večeri kiša će prolazno preći u susnežicu i sneg u Bačkoj, potom do ponoći uz prestanak padavina i razvedravanje u tom delu Srbije. Sneg će danas zabeleti i Frušku Goru.

U toku noći sneg će padati u svim brdsko-planinskim predelima Srbije, a kiša će preći u sneg i u nižim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije, dok će padavine prestati i u centralnim predelima Srbije, uz razvedravanje.

U utorak na severu Srbije vedro. U ostalim predelima ujutro oblačno, na jugu i istoku slab sneg, tokom dana promenljivo oblačno. Prema kraju dana razvedravanje.

Inače, u planinskim predelima sa snegom do utorka ujutro očekuje se desetak centimetara snega, a simbolično se ponegde može zabeleti i u nižim predelima večeras i u noći ka utorku.

Od srede stabilizacija vremena

Već sada sve više jača veoma snažan anticklon sa severozapada Evrope, preko Alpa dalje prema našem području i ova situacija i doneće nam stabilizaciju vremena.

U sredu vedro, a ujutro se očekuje i najjači mraz. Jutarnja temperatura biće od -7 do -1, na Pešteru i na višim planinama od -15 do -10 stepeni. Tokom dana i dalje hladno, temperatura oko 10°C-

I u četvrtak ujutro mraz, a tokom dana toplije, temperatura oko 15 stepeni.

U petak i za vikend još toplije, uz pojačanje južnog vetra i priliv osetno toplije vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni.

U petak će biti sunčano, a za vikend naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Za vikend i posle njega bez mraza, uz minimalne jutarnje temperature i do 10°C.

Prema trenutnim prognozama, maksimalna temperatura početkom sledeće sedmice biće i iznad 20 stepeni.

Zbog očekivanog mraza i veoma niskih jutanjih temperatura, za period od utorka do petka, naročito u sredu i četvrtak preporučuju se ogromne mere opreza kada su poljoprivredne i ratarske kulture u pitanju i da se primene sve adekvatne mere zaštite.

Dakle, nakon prolećnog i letnkeg vikenda, sam kraj zime vratio nas u zimu, ali dobra vest je da će prvi prolećni dani doneti Srbiji prolećno i promenljivo, ali i toplije vreme.

Autor: Marija Radić