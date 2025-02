USKORO NAM STIŽE PROLEĆNO VREME: Ovo je detaljna prognoza za kraj februara i početak marta

Srbija je još pod uticajem hladnog vazduha sa severoistoka Evrope što podrazumeva i hladno vreme, usled čega je povremeno ovih dana padao i sneg — na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije palo je i više od 10 cm snega. Ali, s obzirom na to da se približavamo martu, mnogi se već sada pitaju kada će i prolećno vreme.

Ipak, iako se prema kalendaru približavamo proleću, sve do kraja ove sedmice u Srbiji se očekuje prohladno, uz umeren i jak mraz.

Biće uglavnom vedro ili umereno oblačno, dok će jutarnje temperature lokalno biti i ispod -10 stepeni, prema prognozi Đorđa Đurića.

Maksimalna temperatura u utorak od 0 do 4°C, od srede do petka od 2 do 6°C, dok će tokom vikenda biti iznad 5 stepeni.

Od petka će početi da duva pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak.

Oko 25. februara uslediće postepeni porast temperatura, uz slabljenje, pa i izostanak jutarnjih mrazeva.

Dakle, posle 25. februara biće osetno toplije, tako da će kraj februara doneti pravo prolećno vreme.

Maksimalna temperatura biće iznad 15 stepeni, pa i do 18, a lokalno i do 20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama početak marta doneće postepeno zahlađenje.

Autor: Marija Radić