Otkrivamo da li je zimi došao kraj: Evo šta nas očekuje u nastavku februara

Vreme u Srbiji danas je skoro identično jučerašnjem. Jutro je bilo tmurno i veoma hladno, uz temperature i do -10°C, ali je tokom dana sunčano i toplije, uz temperature do 8°C. Kako se slično vreme očekuje i u narednom peridu, već sada se mnogi pitaju da li nas uskoro očekuje sneg ili je zimi došao kraj.

Nastavlja se uticaj snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska nad Evropom i našim područjem. Usled ovakve sinoptičke situacije, oblačni i padavinski sistemi ne mogu da prodru unutar kopna, već se premeštaju se rubnim predelima. Takva situacija očekuje se i u narednom periodu, tako da neće doći do bitnije promene vremena.

U Srbiji narednih sedam do 10 dana noći hladne, ujutro i mraz. Minmalne temperature biće od -6 do 0, lokalno i do -10, uz nešto toplija jutra tokom vieknda.

Maksimalna temperatura biće uglavnm od 5 do 10 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

U predelima gde se magla bude zadržala duže tokom dana, biće hladnije, maksimalna temperatura biće ispod 5°C.

Tokom vikenda očekuje se naoblačenje, ali će se se zadržati suvo.

U petak i u subotu duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

U nedelju se očekuje slabljenje vetra.

Početkom sledeće sedmice ponovo se očekuju hladna jutra.

Dakle, prema trenutnim prognozama, sve do sredine meseca očekuje se stabilno i suvo vreme.

Ne očekuju se padavine, a situacija na planinama biće alarmatna, s obzirom na to da snežnog pokrivača nema do 1500 metara nadmorske visine. Čak ga i na višim planinama ima u malim količinama, svega 10 do 20 cm.

Ono što je sigurno, do sredine meseca nema one prave zime sa snegom, a ukoliko se Atlantik aktivira po pitanju ciklona, nastaviće se relativno toplo i bez snega.

Iako snega nema na vidku, to ne znači da ga neće biti do kraja kalendarskog trajanja, ali za sada se ne može precizirati.

Autor: Dalibor Stankov