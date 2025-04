Detaljna prognoza za narednih sedam dana: Evo kakvo nas vreme očekuje za Vaskrs

Drugi dan vikenda protiče u znaku sunčanog i pravog prolećnog vremena, uz temperature u većini predela oko 20 stepeni. Međutim, uskoro sledi preokret vremena. Već danas mnogi se pitaju i kakvo nas vreme očekuje za Vaskrs.

Naoblačenje koje se pred kraj dana i tokom večeri očekuje, biće uvod u promenu vremena već od sutra.

Ponedeljak i utorak doneće Srbiji oblačno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće pojačan južni i jugozapadni vetar, u košavskom području jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Podunavlju košava će imati olujne udare.

Ipak, Srbija će ostati pod uticajem tople vazdušne mase i strujanja toplog vazduha sa juga i sa Mediterana.

I jutra će biti znatno toplija, uz minimalne temperature od 6 do 14°C, tako da su mrazevi sada već uveliko iza nas. Maksimalna temperatura biće od 18 do 22, u Beogradu do 20°C.

U sredu u većini predela suvo i toplije, a u četvrtak i petak ponovo povremeno padavine.

Sve do vikenda će biti promenljivo, ali i ugodno toplo.

Tokom vikenda se očekuje stabilizacija vremena, tako da se prema trenutnim prognozama za Vaskrs očekuje pretežno sunčano i ugodno toplo. Maksimalna temperatura biće od 20 do 24, u Beogradu do 22°C.

Dakle, pred nama je pravo prolećno vreme, koje će obeležiti drugu polovinu aprila, kako u vidu temperatura, tako i promenljivijeg vremena.

Autor: Snežana Milovanov