Srbija na udaru ledene kiše i olujne košave: U ovim krajevima moguć i sneg! Detaljna prognoza do 10. marta, uskoro preokret

I današnje jutro donelo je Srbiji vedro i ledeno vreme. Temperatura u Sjenici spustila se na -19 stepeni. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.

Od sutra se očekuje oblačno. Već ujutro na severu i na zapadu Srbije i na širem području Beograda ima uslova za susnežicu ili da se slaba kiša ledi pri tlu, dok bi tokom dana slaba kiša pada uglavnom padala u zapadnim i južnim predelima Srbije, na planinama slab sneg. Ne očekuju se značajnije padavine, najavio je Đorđe Đurić.

Očekuje se košava umerenog do jakog intenziteta, koja će pojačavati osećaj hladnoće. Zbog oblačnosti slabićei mraz. Jutarnja temperatura biće od -8 do 0, u Beogradu do -2, a maksimalna dnevna biće od 3 do 10, u Beogradu do 4 stepena.

Od sledeće sedmice do našeg područja očekuje se priliv osetno toplije vazdušne mase sa Mediterana i sa jugozapada, pa se od 25. februara, odnosno od utorka očekuje osetno toplije vreme, uz temperature nalik prolećnim.

Dakle, poslednje dane februara obeležiće promenljivo oblačno vreme. Maksimalna temperatura biće ponegde i iznad 15 stepeni.

Poslednjeg dana februara, odnosno u petak, sa zapada se očekuje jače naoblačenje sa kišom. Neće doći do značajnijeg zahlađenja, odnosno manjeg, jer će južno strujanje zameniti severno, pa će temperatura biti u padu za pet stepeni, odnosno na vrednosti oko 10 stepeni, a na višim planinama moglo bi biti i snega.

Prema trenutnim prognozama, tokom prvih sedam do 10 dana marta u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom. Biće uglavnom toplo, maksimalna temperatura biće od 13 do 17 stepeni, tokom pojedinih dana i do 20 stepeni.

Narednih dana u Srbiji će biti sve toplije, ali se očekuje i nestabilnije vreme, povremeno uz padavine, koje neće biti značajnije. Nakon vrlo hladnog perioda, naročito nakon jakih i veoma jakih jutarnjih mrazeva, oni će narednih dana značajno oslabiti, potom i izostati, a kada je reč o maksimalnim temperaturama one će krajem februara i početkom marta biti uglavnom oko ili iznad prosečnih vrednosti.



