SMRZAVAĆEMO SE DO OVOG DATUMA, A ONDA ŠOK PREOKRET: Stižu prolećne temperature do 20 stepeni

Ledeno i vedro jutro osvanulo je u Srbiji. Minimalna temperatura u Sjenici spustila se na -20°C, a širom Srbije do -12°C. Najtopliji je bio Beograd sa -5°C. Svi se pitaju do kada ćemo se smrzavatri.

Vrlo hladno vreme očekuje se do kraja sedmice.

Srbija će i dalje biti pod uticejem polja visokog pritiska, ali i pod uticajem vrlo hladne vazdušne mase sa severoistoka i istoka Evrope.

Vremenska prognoza za vikend

Ledeno jutro očekuje se i u subotu, uz temperature do -12, na Pešteru i ispod -15 stepeni.

Maksimalna temperatura u subotu biće od 5 do 10°C, dok se na istoku Srbije očekuje hladnije, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 3°C.

U nedelju tokom dana malo hladnije, uz temperature od 3 do 9°C, ali će jutro biti toplije, uz blaži mraz.



Inače, tokom vikenda duvaće pojačan, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima od 70 km/h.

Košava će biti veoma hladnog karaktera i subjektivni osećaj biće da je dosta hladnije.

Mraz i hladno vreme očekuje se do ponedeljka.

Nedelja i ponedeljak doneće i naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, susnežicom ili snegom, a biće uslova i za ledenu kišu.

Krajem februara prolećne temperature

Od utorka se očekuje priliv osetno toplije vazdušne mase sa Mediterana i sa jugozapada, pa se nakon 25. februara očekuje totalni preokret vremena.

Dakle, poslednji dani februara i početak marta doneće Srbiji prolećne temperature i one će biti i iznad 15, pa i do 20 stepeni, što su temperature iznad proseka za ovo doba godine.

Biće promenljivo oblačno, ponegde i sa kišom.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 5 do 9°C, one će do početka sledeće sedmice biti oko ili ispod normale, nakon čega bi usledilo otopljenje.

Autor: Dalibor Stankov