U narednih 10 dana totalni PREOKRET: Evo kakve temperature donosi početak marta

Ledeno jutro osvanulo je u Srbiji, ali već sada nazire se i jača promena vremena. Temperatura u Sjenici opala je na -22°C, a ispod -10 stepeni bilo je i u mnogim gradovima.

Beograd je merio -5°C. Inače, Srbija je pod uticajem hladne vazdušne mase istoka i severoistoka Evrope, ali se glavnina ovog ledenog vazduha premešta istočnije od Balkana, dalje ka jugu, pri čemu će prodrati sve do Bliskog istoka, uz obilni sneg.

Istovremeno, nad Srbijom je i vrlo visok vazdušni pritisak, pa je vreme stabilno i vedro vreme.

Ledena jutra nastaviće se sve do kraja sedmice, uz temperature i u gradovima ispod -10°C, lokalno i do -15, a na Pešteru i do -20°C.

Tokom dana biće prohladno, uz temperature od 3 do 7 stepeni, u Beogradu do 5, dok će hladnije biti na istoku Srbije, pa će u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biti do 1°C.

U petak se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, pa će tokom vikenda u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima.

U nedelju naoblačenje, ponegde sa kišom, na planinama sa snegom.

Početkom sledeće sedmice osetno toplije, jer će sa jugozapada uslediti priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana, pa se od 25. februara očekuju prolećne temperature, koje se neće zadržati samo tokom kraja februra, već i početkom marta, uz vrednosti iznad 15 stepeni, lokalno tokom pojedinih dana i do 20 stepeni.

Krajem februara i početkom marta izostaće i jutarnji mrazevi, tako da će i minimalne temperature biti znartno više, a u košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.

S obzirom na to da je prosek maksimalne tempeture za kraj februara od 5 do 9 stepeni, one će do kraja sedmice biti malo ispod normale, da bi krajem februara i početkom marta bile znatno iznad normale, tokom pojedinih dana i za sedam do 10 stepeni.

Autor: Snežana Milovanov