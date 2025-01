Srbiju čeka LEDENA NOĆ! Biće i do 40 stepeni razlike: Temperature će ići do minus 20, a onda sledi ŠOK PROMENA

Ledeno veče u Srbiji. Trenutne temperature kreću se od -7 do -1°C, u Beogradu je -2°C. Kopaonik meri -12, a Sjenica čak -16°C.

U većem delu Srbije je vedro, a u delovima Vojvodine, Beograda, doline Velike Morave, Kolubarskog okruga i u kotlinama zapadne Srbije je i maglovito, uz veoma smanjenu vidljivost.

Ako je za utehu, još hladnije je na dalekom severu Evrope, pa tako temperature u Laponiji večeras padaju ispod -30°C, na severu Finske i do -35°C.

Pred nama je ledena noć. Najhladnije biće na Pešteru, gde će se temperatura na širem području Sjenice spustiti na -20°C. Ledeno će biti i na Kopaoniku, uz -15°C. U ostalim predelima Srbije minimalne temperature kretaće se od -12 na zapadu do -3°C na severu i istoku Srbije, u Beogradu do -5°C.

U većini predela biće vedro, u dolinama, nizijama, kotlinama i duže reka sa maglom.

U nedelju tokom dana znatno ugodnije i sunčanije vreme. Maksimalna temperatura biće od 2 do 8°C, u Beogradu do 7°C.

Početkom sledeće sedmice očekuje se osetno toplije. Snažan ciklon sa severa Evrope usloviće nad našim područjem jaka južna strujanja i priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana. Očekuje se i oblačnije.

Na Božić maksimalna temperatura iznad 15 stepeni, lokalno i do 20 stepeni, s obzirom na to da će jugozapadni vetar biti fenskog efekta. Slične temperature očekuju se i u sredu i četvrtak.

Dakle, temperature za Božić mogle bi biti više za skoro 40 stepeni u odnosu na minimalnu koja se očekuje noćas, a u većini predela za Božić će maksimalne temperature biti više za 20 do 30 stepeni u odnosu na minimalne koje se očekuju noćas i ujutro. Ovakve nagle i ekstremne pojave promena i oscilacija temperatura mogle bi delovati veoma nepovoljne po sve nas, naročito po ljude sa hroničnim bolestima.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5°C, one će biti za 10 do 15 stepeni više od napomenutog proseka. Na području Beograda očekuje se do čak 18°C, pa Srbiju i glavni grad čeka jedan od najtoplijih Božića ikada.

Fenski efekat vetra očekuje se i na planinama, uz otapanje snežnog pokrivača. Fenski vetar mogao bi da "proguta" sneg do 800, ponegde i do čak 1000 metara nadmorske visine, s obzirom na to da se i u tim predelima očekuju temperature i do 15 stepeni. Sneg će se otapati i na višim planinama, gde se očekuje iznad 5 stepeni, poput Kopaonika, ali će ga i dalje biti u dovoljnim količinama, s obzirom na to da su aktuelne visine snega iznad pola metra.

U utorak krajem dana i tokom noći ponegde kiša, uglavnom na severu i jugozapadu Srbije.

Prema trenutnim prognozama, sledećeg petka prodor hladnog fronta, uz kišu, a jak južni vetar biće u skretanju na jak severozapdni. Temperatura će biti u osetnijem padu i to za 10 stepeni i opašče na vrednosti oko 10 stepeni, što je i dalje natprosečno toplo vreme.

Za vikend dalji pad temperature, a na planinama se očekuje i sneg. Ipak, i pored očekivanog zahlađenja, ne očekuje se da ono bude polarnog karaktera.

Autor: Snežana Milovanov