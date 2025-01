U Srbiji je danas osetno toplije. Širom zemlje temperature se kreću od 10 do 15°C, u Beogradu je 14°C, a Valjevo i Loznica mere 16°C, a u Novom Sadu čak 17 stepeni. U Sjenici je 8, na Zlatiboru 7°C, a na Kopaoniku 4°C. Najhladnije je u Požegi sa 3°C.

Podsetimo, juče ujutro u Karajukića Bunara izmerena je najniža temperatura u dosadašnjem delu zime, čak -26 stepeni. Danas je +10°C.

U Sjenici je juče ujutro mereno -21, a sada je 8°C. Dakle, u okolini Sjenice je za 30 sati temperatura porasla za oko 35 stepeni.

U Valjevu je juče ujutro bilo -9°C, a sada je 16 stepeni, odnosno toplije je 25 stepeni.

I širom ostalih predela Srbije u odnosu na juče jutro toplije je za 15-20 stepeni.

1735909746_zlatibor-sneg-vejavica-zastoji-fotorina_(3).jpg

Foto: RINA

Razlog naglom otopljenju je pojačan južni vetar fenskog efekta.

Veoma nagle oscilacije i promene temperature veoma nepovoljno deluju, a naročito na ljude sa hroničnim bolestima.

Za Badnje veče u svim predelima Srbije biće suvo, a temperatura će se kretati od 4 do 10°C, u Beogradu i u košavskom području od 10 do 14°C, a u Negotinskoj Krajini oko 0°C.

Za Božić relativno toplo vreme za ovo doba godine, ali i umereno do potpuno oblačno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u Banatu i sa olujnim udarima. Vetar će biti fenskog efekta.

Jutarnja temperatura biće od 0 na jugu Srbije do 10 stepeni na jugu Banata i u Beogradu. Maksimalna dnevna biće od 12 na jugu Srbije do 18 stepeni u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, u Beogradu do 16°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5 stepeni, vidimo da će one narednih dana biti i za više od 10 stepeni iznad proseka za ovo doba godine.

U toku večeri u severnim predelima Srbije očekuje se kiša, uglavnom u Vojvodini.

Relativno toplo biće i u sredu i u četvrtak, uz temperature iznad 15 stepeni, lokalno u Podrinju, Mačvi i u Kolubarskom okrugu i do 20 stepeni.

Inače, veoma toplo vreme za Božić biće posledica snažnog ciklona iznad severne Evrope, koji će zatrpavati jug Skandinavije snegom, ali će nad našim područjem uslovljavati veoma izraženo južno strujanje i priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana.

U petak i dalje veoma toplo, uz temperature i do 15°C. Već ujutro u Bačkoj, gde maksimalna tempertatura neće preći 5°C, a tokom dana i u ostalim predelima jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, uz skretanje vetra na jak severozapadni, a prodor hladnog fronta doneće i priliv osetno hladnije vazdušne mase. Kiša će tokom dana prvo u Bačkoj, a posle podne i u Podrinju i u planinskim predelima preći u sneg, a tokom večeri i noći i u većem delu ostalih predela Srbije.

Tokom sledećeg vikenda oblačno i osetno hladnije, povremeno sa susnežicom i snegom, uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, a povećanje postojećeg na planinama.

Na severu se očekuje postepeni prestanak padavina, tako da bi sever Vojvodine mogao ponovo ostati bez snega.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 0 do 5°C.

Autor: Dubravka Bošković