MANI SE VASIĆA AKREPU: Stanić totalno DEMOLIRAO Kordu argumentima, on skočio kao oparen (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i predstavnik Pink.rs portala Darko Tanasijević dao je reč Urošu Staniću.

- Kako gledaš na taj jučerašnji pokušaj Korde da slaže da se čuo sa Radom i da mu je rekla da je sve napolju laž i sada priznaje sve - pitao je Darko.

- On je jedna patološka lažovčina, on je sebe ubedio da je laž istina, on bi i poligraf prošao. On je psihopata i nasilnik, nema nimalo ljudskosti, saosećanja i empatije...Prevara nije samo fizička, nemoj da se vadiš na to debilčino jedna. Kada je krenula njegova tema za Sašku, 11 tema je promenio. Kleo se u roditelje, koji mu očigledno nisu sveti, pa je smislio 10 priča. Vidi se da na Boga ne misli, ne trepće dok laže, plače, pa se smeje. On je ovu devojku iskoristio, njemu je rijaliti san. Ja tvrdim da on ne voli Anu, tvrdim da je opsednut Anom. Ljubav je jedno, opsesija je drugo. Govorio je da će da je ošiša na ćelavo, vukao, bacao joj stvari, dečko ide za njom kao utvara, kao krpelj koji ne pušta kada se zakači dok sve ne isisa. Kada vidim Kordu, osećam se kao zdravstveni radnik. Žena priča o ozbiljnim stvarima, on priča o tome koliko pratioca ima. Sanja Grujić koja osuđuje preljubnike, ne vidim kako osuđuje Kordu - rekao je Uroš.

- Ti samo voliš Slobu, otac te se odrekao - rekao je Korda.

- Dečko je sa F dijagnozom, nasrće na mene, pljuje me, Gastoz me brani, Milovan me brani od ovog bolesnika. Ideš u mišju rupu i ne izlazi i da se maneš porodice Vasić jer si im dosta boli naneo, oblačili su te, hranili, kuvali ti akrepu - rekao je Stanić.

Autor: Nikola Žugić