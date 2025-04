HAOS NA SVE STRANE! Stanić razmontirao Anu i Kordu, urnisao Nikolićevu zbog odnosa sa Stefanom potkačio Radu, ona mu POKAZALA ZUBE (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Ani Spasojević.

- Da li se tebi stvarno sviđa Korda ili se samo sprdaš sa Aninom nesrećom - glasilo je pitanje.

- Ne sviđa mi se Korda, to je bila sprdnja, on prođe i pita me nešto, ja ga iskuliram. Ja sam s Terzom to zajedno osmislila. Oni su za mene foliranti i sve su se dogovorili - rekla je Ana.

- Pokazala sam tu neku dozu ljubomore, isto i emocije, ne znam šta drugo da kažem...Dokazala sam. Mi se samo družimo Stefan i ja, okej smo, ali nema ništa između nas. Nisam mu oprostila ništa - rekla je Ana.

- Vi jedni druge vređate i spominjete grobove, hajde skinite mi se s ku*ca... - rekao je Korda.

- Rekla mi je Ana da je prvi prišao i da joj je udeljivao komplimente, on je meni to priznao da je bio ljut i besan - rekla je Ana.

- Ti odgovara što ti se smeju ovako?! On to ne shvata, on je glup - rekla je Rada.

- Što se tiče ovoga, ja sam ljut u Anu i da razočarala me je. Pljunula je po sebi, zakletva u oca joj ništa ne znači, ona se druži sa osobom koja je varala na sahrani, obesmislila je sve. Meni je katastrofa ovo! Ako Rada izađe, oni se mire, ovo mi je toksična ljubav. Ana je pogazila sve stavove. Ona govori da se igra, da joj je on potrčko, ne znam kako se igraš sa osobom koja te je zgazila, koja je uništila tvoju porodicu, oblatila te je. Iskreno, nije mi jasna ni Rada, ako već Ana ne poštuje oca, što ona ne poštuje svog muža, pa sedi sa Kordom - rekao je Uroš.

- Možeš tako s Anom i sa Stefanom da pričaš, ali drugi put nemoj da si mi muža spomenuo. Sa imaš sa Anom i sa Stefanom, ti si je branio, ali mog muža nemoj niko da uzima u usta - rekla je Rada.

Autor: Nikola Žugić