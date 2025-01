Sneg i ledeni dan sutra očekuje ove predele Srbije: Temperatura pada i na -15

Hladna vazdušna masa zahvatila je Srbiju, a u većem delu Vojvodine zabeležen je ledeni dan, pri čemu temperatura u Novom Sadu i Vršcu nije prešla 0°C, a u Zrenjanjinu -3°C. Na Zlatiboru je bilo -5, a na Kopaoniku temperatura tokom celog dana nije prešla -9°C. (Telegraf.rs)

Ledeni dan je termin u meteorologiji, koji predstavlja dan u kome je maksimalna temperatura sve vreme ispod 0°C.

Ove večeri temperature u Srbiji kreću se od -5 do 0°C, u Beogradu je -3. Zlatibor i Sjenica mere -6, a Kopaonik -12°C.

Pred nama je suva i ledena noć, u pojedinim predelima očekuje se i magla. Minimalna temperatura do jutra spustiće se na vrednosti od -10 do -4°C, u Beogradu na -5°C, a na planinama i do -15 stepeni.

Hladno će biti i sutra, u delovima zemlje i ledeni dan. Maksimalna temperatura biće od -2 do 2°C, na istoku Srbije do 5°C.

Inače, Srbija je pod uticajem veoma snažnog anticklona sa zapada Evrope, uz vrlo visok vazdušni pritisak, dok je jug zemlje pod uticajem ciklona sa Mediterana, koji je ovim predelima doneo i sneg.

U sredu će po perfiernom delu anticklona, po njegovoj istočnoj strani, preko Panonske nizije do našeg područja doći manja količina vlažne vazdušne mase, što će Vojvodini i delovima zapadne Srbije doneti slab sneg ili provejavanje snega, ali bez značajnijih padavina i bez formiranja snežnog pokrivača.

Po istočnom obodu anticklona do našeg područja u sklopu severoistočnog strujanja očekuje se dalji priliv hladne vazdušne mase.

Od četvrtka će u celoj Srbiji biti potpuno suvo.

Jak anticklon sa zapada Evrope izmestiće se iznad centralne i našeg područja, što će sprečavati prodor oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika i Mediterana do našeg područja. Očekuje se i temperaturna inverzija, pa se u dolinama, nizijama i kotlinama očekuje maglovito i hlando, a na planinama i na istoku Srbije vedro i toplije.

Stabilno i suvo vreme potrajaće bar desetak dana.

Autor: Aleksandra Aras